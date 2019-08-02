死者遺孀同意了！日警公佈京阿尼10名死者身份　《幸運星》導演也在內…

▲京阿尼縱火案奪走35條人命。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱京阿尼）18日遭人縱火，造成35死多人傷的悲劇。日本警方2日公布其中10名死者的身分。

綜合日媒報導，京都警察本部搜查一課課長西山亮二表示，由於遺孀們的打擊過大，預計需要一段時間來接受家人死亡的消息，因此聽取大眾「反對公開名字」的意見，決定慎重對待相關消息，另擇發表時機。

如今，已經獲得其中10名死者遺孀的同意，因此公開死者身分；至於其他的25人是否公開身分，目前尚不會改變原本方針，將獲得遺孀及公司同意後再行說明。

京阿尼10名死者身分公開：

京都府宇治市 宇田淳一さん（34）

京都府宇治市 大村勇貴さん（23）

京都市伏見區 笠間結花さん（22）

京都市伏見區 木上益治さん（61）

京都市東山區 栗木亜美さん（30）

京都府宇治市 武本康弘さん（47）

京都市伏見區 津田幸恵さん（41）

京都府宇治市 西屋太志さん（37）

京都市伏見區 横田圭佑さん（34）

京都府井手町 渡邊美希子さん（35）

其中，武本康弘也因為導演人氣動漫《幸運星》而知名；除了這10名死者以外，49歲的石田奈央美則是由家屬公布的死亡消息。