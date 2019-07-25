京阿尼遭縱火…眾人惋惜狂捐款　一部作品揭秘超細膩考據功力！

▲日媒以動畫《弦音－風舞高中弓道部－》分析京阿尼作畫的細膩考據工夫。（圖／翻攝自YouTube／ツボツボ【旅動画】）

記者林瑩真／編譯

日本動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）18日遭人縱火，燒光整棟3層樓的工作室，讓外界相當不捨，直呼這是「動漫國殤日」。為什麼京阿尼被譽為動畫界良心呢？日本NHK電視台為此製作專題報導節目「クローズアップ現代＋」，介紹京阿尼製作動畫的細膩工夫。

報導以2018年10月開播的動畫《弦音－風舞高中弓道部－》為例，為了這部講述弓道社團的運動作品，京阿尼的動畫師們特地前往故事背景的長野縣長野市，找到一間弓道場，並拜託電影委員會的跡部晴康一一導覽。

跡部晴康表示，他對於動畫師如此認真的模樣印象深刻，動畫師們不只仔細看過弓道場內的所有地方，同時還會記錄各種細節，像是地板的木頭紋路、弓道場內的擺設等，甚至會親自拉弓體驗主角們的感受，以及當下的寧靜氛圍。

不只場內，跡部晴康也帶著動畫師走過市內各處，這一切也被好好的運用於動畫當中，包括長野市「伺去神社」，連鳥居前放著除去積雪的氯化鈣箱子都完整重現；還有水路「善光寺平用水」、河童雕像等，河童雕像在作品中還與主角們合照。

跡部晴康說，動畫師們真的會詢問各種細節，並將當地知識、生活文化融入動畫作品中，讓觀眾看著彷彿就像是與主角們一起生活著一般，「他們當時就覺得河童雕像很有趣，也確實用上了！」

跡部晴康認為，京阿尼的動畫師們都是抱持著「能向世界誇耀的矜持」來製作作品，十分認真而細膩，也造就許多名作。

事實上，京阿尼的許多動畫作品經常成為粉絲們「聖地巡禮」（朝聖動畫中的各處景點）的目標，包括《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《玉子市場》、《Free！》、《聲之形》等，就是如此的嚴謹的考據功力，才能讓粉絲們一一朝聖而不失望。

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