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政院核定！秋冬旅遊補助不分平假日「每房補助1千元」

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▲陸客 。（圖／記者張一中攝）

▲陸客 。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應陸客來台自由行禁令，交通部觀光局1日至行政院會報告「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫獎助內容」，共有四大方案，補助時間不分平假日，自由行每房補助1000元，每人優惠一次，且補助不分年齡，12歲以下兒童也受惠。交通部決投入36億元，預估帶動768萬人次出遊，直接及間接觀光效益約256億元，預計補助期限為9～12月。

政院核定補助方案如下：方案一、團體旅遊優惠：民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠／休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1000元。

方案二、自由行住宿優惠：周日至周五旅客每房獎助1000元，每人優惠一次。加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助1000元，每人多優惠一次。

方案三、觀光遊樂業入園優惠：自不分平假日由觀光局補助350元，餘額業者吸收，自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。

方案四、公協會辦理觀光活動優惠：獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。經費總額上限5000萬元，補助活動上限為八成，每案補助100萬元。

中國大陸8月1日起47個城市暫停申請台灣通行證，中國大陸海峽兩岸旅遊交流協會31日下午發聲明證實。行政院1日召開院會，行政院長蘇貞昌核准暖冬補助再加碼36億元，同時指出，上半前暖冬補助投入約28億元經費，創造的卻是超過180億元的觀光效益，政府要讓觀光產業淡季不淡、終年皆旺。

蘇貞昌表示，過去陸客佔來台觀光客比率曾經達到40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，大家都知道「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理。這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場，儘管中國大陸從2016年6月後，幾度就來台人數進行政策調控，去年陸客來台旅客數占比下降至24%，但整體國際觀光客反而持續增加、突破1100萬人次。

蘇貞昌說明，從2016年至2018年，中國大陸以外的國際旅客從717萬增加到837萬人次，足足增加120萬人次；而今年上半年，來台觀光客已近600萬人次，預估全年將持續成長突破1,130萬人次，「我們勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，反而可以讓來台旅客穩健的逐年成長」。

另外，蘇貞昌指出，政府從去年11月、今年1月與4月，共推出三波暖冬、春遊方案，成功帶動全台國民住宿型旅遊，不僅減輕國人旅宿負擔，也有效刺激旅宿業者住房率成長，深受國人歡迎，投入約28億元經費，創造的卻是超過180億元的觀光效益，可謂本小利多，成功帶動內需產業，也讓觀光產業淡季不淡、終年皆旺。

蘇貞昌說，為進一步推升國民旅遊內需消費，促進旅遊所需的「食、宿、遊、購、行」全般關聯產業發展，交通部預計再投入36億元，推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」。本次方案汲取前幾波推動過程的寶貴經驗，精益求精。

此次補助有兩個特色，第一是「擴大補助範圍，讓國人更具選擇彈性」，包括周日到周五，每周有6天，住宿都可獲得補助，而且不論團體客、自由行旅客都有優惠，還有離島及長天數的加碼；第二是「遊樂業者、公協會一起受惠」，本次新推出遊樂園入園優惠，也奬助相關公協會辦理觀光活動。

蘇貞昌表示，還要再加入一項「整合跨部會優惠措施」，比如經濟部有觀光工廠及商圈、農委會有休閒農場、客委會有客庄小鎮與客家文化重點發展區、原民會有部落旅行地區等，也都一併納入奬助措施範圍。

蘇貞昌強調，台灣的觀光資源豐沛，台灣的多元文化、民主自由制度，以及開放包容的社會，都是彌足珍貴的資產，我們竭盡所能將台灣建設得更美麗，不論是國民旅遊的自由行，或是國際友人來台的自由行，都是讓人民透過自由選擇，來深入認識台灣的方式，我們歡迎國人及全世界的旅人多多來體驗台灣各地獨特的景觀與人文風情，相信一定可以更加瞭解發生在這個寶島上的美麗故事。

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關鍵字：陸客,觀光,旅客,旅遊,暖冬補助,暖冬遊

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