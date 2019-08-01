簽證停發啟動　陸旅行社「第一時間」下架赴台自由行

▲上海春秋旅遊已經下架赴台自由行產品，若在自由行選項中搜尋台灣，會自動跳回「長白山雪季」。（圖／翻攝自春秋旅遊網站）

記者陳政錄／上海報導

大陸文旅部網站昨（7月31日）下午發布海旅會公告，「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」公告一出，目前大陸上海等地區，已有多家旅行社第一時間下架台灣自由行產品。

春秋航空齊下的春秋旅遊昨晚就發布公告稱，我社目前已採取如下措施，第一，產品方面，我社已下架相關赴台個人遊產品，避免消費者誤選、錯選。

第二，對已預訂赴台遊自由行遊客的後續服務方面，將充分和遊客溝通，提供兩個協商解決的方案，變更合約和解除合約；第三，對已預訂團隊遊的客人，我社也已開始電話逐一溝通，提醒其確認有關注意事項，包括簽註等。

除此之外，包括上海國旅等網站，目前也只剩下「跟團遊」商品，多家旅行社也正在研究近期赴台出遊的相關情況，表示將根據相關規定，對台灣個人遊產品等採取積極的應對措施。

經記者實測，上海春秋旅遊網站，目前已經下架赴台自由行產品，若在自由行選項中搜尋台灣，會自動跳回「長白山雪季」，而大陸另一指標性的旅遊網站—攜程網目前還未下架赴台自由行產品，包括花東、西部、南部旅遊等路線8、9月都還有出團日期。

▼7月31日上海市徐家匯公安分局出入境接待中心內，擠滿搶在最後一刻申辦赴台簽註的大陸民眾。（圖／記者陳政錄攝）