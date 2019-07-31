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當兵1年10個月　老鳥回憶「入伍第一天」超震撼...睡前崩潰：第一次哭了！

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當兵,軍旅,行軍,國軍,中華民國國軍（圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲台灣過去長期實施徵兵制，2018年開始採行募兵制，常備役男性改服4個月軍事訓練役。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者黃君瀚／綜合報導

「你各位阿，當兵第一天新訓，晚上都在想什麼？」近日有女生跟朋友聊起當兵話題，只覺得這是浪費時間的活動，十分好奇廣大男性們的心理狀態。結果釣出役期近2年的資深大學長回文，分享過來人慘痛兼荒謬的經驗，第一天的震撼教育歷歷在目，甚至落下了軍旅生涯唯一一次的男兒淚。

男網友28日在PTT發文，提到18年前入伍服役，那時得當1年10個月的兵，「很多事情都忘記了，但第一天在想什麼還記得滿清楚。」他說，入營那天沒睡幾個小時就醒了，一早起床後準備去火車站報到，家人全都還在睡夢中，於是拿起MOTOROLA CD928傳了個簡訊給女友通知，就把手機關機放在家裡，自行上了計程車。

請繼續往下閱讀...

到了板橋車站，現場除了公所人員外就是同梯的弟兄了，有些人全家總動員，也有人帶著女友來現場，摟摟抱抱、哭哭啼啼，「好像真的要上戰場赴死」。他上了火車，半夢半醒間抵達嘉義火車站，再轉搭遊覽車前往嘉義崎頂新訓中心，一路上死氣沈沈、幾乎沒人說話。

募兵「用100萬買入伍經驗絕不賣」　網友：還有下一句。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

▲對剛入伍的新兵而言，新訓階段得學習調適心情。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉專）

「背包給我全倒出來！」「活老百姓！」「我X你媽要多久！」抵達營區後，一踏出車門就聽見教育班長嘶吼叫罵的聲音，他著實嚇了一大跳，心裡想著原來這就是軍隊，「每個人臉上盡是驚恐的神情，這裡是軍隊還整人隊阿？」

編排連隊後，他就跟著弟兄去領裝備，換上陸軍迷彩服，之後再去營站購買臉盆、牙刷、牙膏一類生活用品，現場自然是一團混亂，班長叫罵也沒停過。裝備領完後，所有人再次被理了頭髮，徹底變成光頭模樣，接著到大餐廳健康檢查，這一連串行程就是急急、趕趕，聽命令動作完全不用動腦。

到了吃晚餐時間，原PO只感覺到飢餓異常，軍中伙食菜色雖然不怎樣，好在飯量足夠，他速速吃了2碗，動作慢一點就會被搶光，碗筷出一點敲擊聲就會挨罵，「（吃飯）跟守靈沒兩樣」。飯後弟兄分批去洗澡，他是一顆肥皂抹到尾，但洗到一半因為太吵鬧，全部人被班長叫出來赤裸罰站5分鐘，那時是12月，「X，冷死。」

新兵／當兵／操課／士兵（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

▲當兵是許多男性的共同回憶，班長訓話內容有時讓人哭笑不得。（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

洗完澡換上運動服，所有人到室內集合，教唱軍歌、學精神答數，他們第一首學的是《鐵一般的戰士和將領》，「因為班長唱的有夠難聽，終生難忘。」然後輔A、連長、士官長相繼出現，連長相當凶悍，訐教育班長完全不留情面，直接大罵「X你娘X掰」，最後逐一點名，答太小聲的同袍當然也免不了一頓喝斥。

晚上10點是就寢時間，所有人把蚊帳卦好、棉被攤開，第一天跟鄰床的弟兄不太認識，房內沒有竊竊私語，他只覺得好累，心中有無數問號，「天啊這是什麼鬼地方？」「這些班長是瘋子吧？」「我怎麼會在這裡？」「女朋友不知道在做什麼？」「弟弟跟家裡的小狗呢？」沒多久便聽到有人啜泣的聲音，心中思念之情再也難忍，他腦中浮現家人、女友的臉，「鼻子一酸，眼淚滑了出來，這是我當兵第一次哭，也是最後一次。」

文章貼上網，引來不少男性同胞深沉的共鳴，「這輩子罵過、聽過最多髒話就在當兵的時」、「只記得當完（當晚）熱到幾乎失眠，鄰近幾床在半夜傳來啜泣聲」、「新訓一堆人打電話回家哭哭」、「新訓跟部隊比像天堂」、「當兵最難忘的就是第一天跟最後一天」、「我是2年兵，但是我都不想去回憶。」

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關鍵字：當兵,軍旅,PTT,鄉民,新訓

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