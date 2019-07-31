校門口驚見「一片桃色大軍」！10↑外送員擠好擠滿...他一看傻眼：時代變了

▲校門口「一片桃色大軍」，原來是外送員要送餐！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

外送美食餐飲正夯，連小孩也可幫忙接送？一名男網友拍下「一片桃紅色大軍」畫面，原來校門口出現10名以上的外送員，要等學生出來領餐點，原PO忍不住調侃「學校門口不再都家長，都是熊貓！」大批網友也憶起童年，直呼「真好耶，（以前）國中叫個外賣都在學務處罰站！」

「時代變了！」這名男網友在臉書《爆廢公社》上傳一段有趣影片，他笑稱「學校門口不再都家長，都是熊貓」，畫面中可見，他站在校門口的左側，至少10名以上的外送員正在苦苦等候，宛如粉桃色系騎士車聚，眼巴巴望著學生趕快出來拿餐點。

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真相笑炸，原來不是接送孩子服務，而是學生似乎吃膩學校午餐，乾脆動一動手指訂外賣，這一畫面也勾起不少網友學生時代回憶，「以前學校都不準叫外賣」、「還要跟便當（外送員）接應爬牆」、「現在變好開放，真幸福」、「以後都沒人要吃學校午餐了」、「也是一種進化」、「我們以前就是沒有這個，才會餓肚子」、「想當年，要吃外面被抓到要在訓導處罰站，吃完還要寫報告」。

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▲外送員攻占家長接送區！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

該影片PO網不到一小時，就吸引6千人朝聖，紛紛笑虧「現在小孩真有錢」、「Uber eat怎麼只有一台」、「中午的日常」、「怎麼有點療癒」、「現在的人是有多懶…」、「校門口變動物園了」、「外面多樣化，學校沒變化，當然外面好囉」、「學校學生也流行叫外送」。

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