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淚灑關東橋！新兵見伙食「我能活到退伍？」　體重88→57kg…媽：你是誰？

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國防部PO伙食照，引起熱議。（圖／國防部發言人臉書）

▲國防部2015年在臉書張貼照片，稱部隊伙食是「米其林級」，引起熱議。（圖／國防部發言人臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

真的是「淚灑關東橋」？一名退伍網友分享新訓吃的伙食，讓他下部隊時，體重從88公斤減到剩57公斤，整整少了31公斤，「回到家，我媽第一句話問我，你是誰？」他說，自己是1817梯，20年前當兵，「淚灑關東橋的都懂！」其他待過同營區的退伍弟兄也說，「真心不誇張....關東橋就是這樣....1870梯」、「我親耳聽到班長說：這伙食『狗看了都搖頭』。」

「還有人記得在新訓中心的伙食嗎？」原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，當兵第一天吃飯時，「我直覺上感覺我會死！我到底能不能活到退伍」，菜色簡直就是在死牢的日子一樣；飯絕對要用搶的，同桌6人一鍋飯，大家先添滿，立馬手刀再去添一鍋，慢了就沒有第二碗飯吃。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，肉排大部分是一小塊肥肉，大約拇指大而已，剛進新訓中心體重88公斤，下部隊第一次放假換便服，「哇靠！我穿上褲子然後它就自己滑下來！我體重剩下57。回到家，我媽第一句話問我，你是誰？」

▼原PO說，結訓時確實是人生體力巔峰，每天早晚跑5000公尺很輕鬆。（圖／示意照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

原PO指出，自己是1817梯，不知道現在新訓中心伙食有沒有改善，下部隊確實伙食好很多，但苦日子總是印象深刻，每天都在想「如果還有明天」？

對此，有退伍弟兄說，「晚你6梯，關東橋早餐就差不多這樣，一人限定一碗粥，粥水占了鐵碗四分之三」；原PO回自己也在關東橋新訓。另一人說，自己1837梯同樣在關東橋，「我親耳聽到班長說：這伙食『狗看了都搖頭』」；原PO回，「沒錯！沒錯！淚灑關東橋的都懂。」待過同營區的人表示，「真心不誇張....關東橋就是這樣....1870梯。」

有人留言，「真的，沒有挑食的本錢，什麼菜都要吃，不吃只能餓肚子，可是不管菜色多爛多少，都還是覺得很可口好吃很香，吃到一點都不剩。」原PO回，「我本來會挑食，後來發現不吃真的會死，我什麼都吃，我要補充蛋白質。」另一人說，「去投八寶粥啊」；原PO回，「菜逼巴，菜到連販賣機都不能靠近。」

▼原PO表示，自己是1817梯，不知道現在新訓伙食有沒有改善？（圖／示意照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

還有人驚呼，體重怎可能從88公斤剩57公斤，「你是不是寫反啦？」原PO強調是真的，訓練強度與伙食每個營區都不同，有人吃飽飽。另一人稱，「拜託，我90幾公斤入伍，到台南受訓4個月出來剩下50幾公斤。」

原PO後來補充說，看了大家的留言，有認同的也有不信的，他發現這跟營區差別很大，「看到關東橋、金六結真的都苦哈哈」；結訓時確實是人生體力巔峰，每天早晚跑5000公尺很輕鬆，單槓30下起跳小菜一碟，「大三元」完成後也不是累癱，跑步時都以為自己有輕功草上飛。

其他網友留言，「我1999（梯），新訓瘦了，可是我下部隊到退伍多了10公斤」、「新訓瘦了15公斤，下部隊簽了志願兵，到退伍胖了20公斤，光吃伙房的就胖死了」、「我要是開出這種菜單，我現在應該還在禁閉室裡待著。我們的菜肉都是無限量供應的，師長的話伙房不敢不聽」、「餐餐都有湯匙菜，還有不知道是哪一國的咖哩餐盤還洗不掉黃黃的」。

許多人說，「我1998（梯），大內伙食很好」、「新訓也是瘦10公斤，下部隊到東引後，一通電話小蜜蜂馬上送到營區門口衛哨，沒2個月10公斤就回來了」、「1657T都吃的比你好」、「海軍的伙食真的好很多」。

▼原PO分享20年前當兵的回憶，引起熱烈討論。（圖／示意照／陸軍司令部）

▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

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關鍵字：關東橋,新兵,新訓,爆怨公社

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