大四做餐飲外場月領26K　長輩勸「該找份正常工作」...她一換後悔了

▲服務生示意圖，與本文當事人無關。（圖／pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人心中都有自己的理想職業，無奈因為世俗眼光，可能無法如願。一名女網友就認為，自己在餐飲業的時候最快樂，但家人卻認為大學畢業後就應該找份「正常的工作」，但她聽從建議換工作後卻後悔了，還是想念當年快樂端盤子的自己。

有網友日前Dcard上詢問「30歲了還在端盤子很廢嗎？」對此一名女網友有感而發，發文分享自己在餐廳工作的心得。原PO表示，她從國中就開始打工，不過也並非經濟因素，而是想要多嘗試不同性質的行業。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，由於她讀的是夜間部，大四的時候，自己正在餐飲業當正職，起薪26K，但長輩卻認為是時候要「找份正常的工作了」。原PO聽從長輩的建議換了工作，開始坐辦公室繪圖，起薪則是23K。但是做著做著她也感嘆，就算大家都說繪圖業起薪低，但比較有未來和發展性，可是她還是覺得，最快樂的還是當年做餐飲業的自己。

▲原PO認為還是做餐飲最快樂，況且薪水也可以養活自己。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pixabay）

她表示，之前一起工作的餐廳經理也是從知名飯店被挖角來的，起薪65K，「他40歲了，經理也是跟我們一起端盤子，但他做得很快樂。」她也認為職業不分貴賤，能養活自己跟家人，且做得開心才是最重要的。

貼文一出，許多網友都相當有共鳴，「有些服務業小店面也比辦公室溫暖多了」、「瞧不起餐飲業的觀念真的該改一下」、「我媽以前也會說服務生是端盤子的，後來她發現我的厲害之後就不會說這種話了」、「職業不分貴賤，只要做得順心，又能夠養活自己不用太擔憂未來，其實就可以算是很好的工作了吧」。

此外，也有不少網友提到，自己也和原PO一樣，因為長輩眼光捨棄餐飲業工作，但到頭來卻做得不開心，即使薪水較低，還是寧願回到餐飲業工作，「現在做餐飲7年了，真的很快樂。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！