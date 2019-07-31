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男友「把胸部當玩具」她怨不尊重　他反檢討感情出問題：應該要愉悅...網砲爛

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▲▼內衣,胸部,乳房,咪咪。（圖／翻攝自pixabay）

▲胸部示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

情侶之間不免有親密的肢體接觸，然而還是要基於互相尊重的前提下才行。一名女網友抱怨男友很愛無故抓她的胸部，她因此有不被尊重的感覺，屢屢勸導也無效。然而有名男網友反要原PO檢討是否是「雙方感情有問題」，否則一般正常情況下，被摸應該要感到愉悅，發言也引發爭議。

「男友喜歡亂摸我的奶讓我很不爽。」一名女網友在Dcard上發文，她表示男友有時會在非親熱的時候「輕佻地」抓她的胸部，屢次勸誡後對方都還是無動於衷。她表示，為了讓男友也體會一下不被尊重的感覺，自己某次也反抓對方胸部，質問「你這樣會舒服嗎？爽嗎？」沒想到對方還是不反省，嘴硬說很舒服。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 男性胸部,胸部,心痛,。（圖／翻攝自pixabay）

▲男友被原PO抓奶還嘴硬說很舒服。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自pixabay）

原PO還透露，前幾天男友還趁她站著的時候，走到她面前「由下往上」撩她的胸部，她一氣之下大怒警告對方不要再這樣；但是男友依然不悔改，還無辜說「幾天前說了之後就沒再用了。」原PO隨後也傻眼表示，自己的胸部不是玩具，「我跟你在一起不是要讓你隨便」，要摸的話不如買個充氣娃娃摸到爽。

網友們見狀，紛紛表示「我也是愛一個人會對他很有性趣！但如果好好說過還不聽就真的欠揍」、「你說了他還不停止，就是白目啊」、「換一個吧」、「這種已經不是情趣了」、「女生和男生的想法真的很不一樣」。

然而，留言之中還有一位男網友表示，排除MC和身體不舒服外，肢體接觸是一般情侶都會做的，「而且會感到愉悅」；他還指出，如果身心在正常狀態下已經有冷感了，說不定是女生自己不愛了，「懂嗎？在身心正常情況還排斥情侶的接觸，與其找理由推給男生不尊重，不如想清楚你們現在面臨的真正問題。」

▲▼ 男網友回應被罵翻 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男網友回應 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO對此也回應道，「當你女友有夠可憐，不給碰想被尊重就是不夠愛，還要自省是否問題是自己。」她表示女性是很注重氣氛的，莫名其妙被觸碰就容易感到不舒服，她自己可以接受牽手、摟腰、搭肩等觸碰，但絕對不是輕浮隨便的騷擾。

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關鍵字：Dcard,胸部,情侶,交往,尊重

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