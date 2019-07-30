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飲料翻了！高鐵清潔員「卡2排座位」跪擦地　敬業姿勢…萬人狂讚：辛苦了

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看到這幕，忍不住拍下照片。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

高鐵是許多民眾交通工具首選，雖然票價偏高，但是交通時間縮短、車廂環境乾淨、優良服務品質，都讓人願意買票搭車。一名女網友日前搭高鐵南下，看到一列車上的服務人員在擦乘客翻倒的飲料，敬業態度讓她忍不住拿出手機拍下照片。其他人紛紛留言，「他們真的很辛苦」、「高鐵服務真的很優質。」

這位女網友在《Dcard》貼文「高鐵上的工作態度」，文中表示，她在晚間的南下高鐵列車看到一幕，接著貼出照片，「列車上的服務阿姨，一到現場馬上跪地沿路擦起翻到的飲料，真的辛苦了！」最後向高鐵列車上的服務人員致敬。

請繼續往下閱讀...

看看照片，從原PO右前方地上的水痕和阿姨擦地的座位，可以看出來飲料潑灑波及到的範圍似乎很廣。不過服務阿姨不僅沒有隨便清一清，還整個人卡進右方兩排座椅間，單膝跪在地上，一手扶著前方椅背，另一手忙著擦地、認真做清潔。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲清潔阿姨認真工作，給乘客舒適的乘車環境。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他人紛紛感動直呼，「服務人員很辛苦，謝謝他們」、「很盡責，辛苦了」、「每個職業都很辛苦，謝謝各行各業的付出」、「我上次也有看到，辛苦了」、「推推高鐵服務人員，站務人員也都很親切。」

雖然有網友認為，「這本來就是他們的工作啊！不然清潔人員薪水拿塑膠的嗎」、「不是說他們不辛苦，而是這本來就是他們該做的事情，這就是他的工作」。不過也有人說，「很辛苦，但是我真的看過不少是挑幾個位置擦一下」、「清理是他們的責任沒錯，但也是很辛苦，各個行業都有辛苦的地方。」

一名女網友則透露，她之前搭高鐵的時候，跟一個收垃圾的阿姨聊天，對方說現在年輕人丟垃圾的時候，常常說不好意思，阿姨覺得很不舒服，「因為收垃圾原本就是她的工作，我們並沒有對不起她，她也沒有做什麼特別的事，她希望大家能夠說謝謝就好。」

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關鍵字：高鐵,清潔人員,乘客,列車,車廂,Dcard

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