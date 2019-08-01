全台第1間「手搖店」究竟是誰？網友答案一面倒…在台灣已絕跡！

▲珍珠奶茶，與本文無關。（示意圖／記者許力方攝）



記者邱茀濱／綜合報導

珍珠奶茶紅到國外去，而春水堂和翰林茶館更為了「誰先發明了珍珠奶茶」一事告上法院，甚至爭了10年之久。對此，一名網友31日便在ptt上好奇詢問「第一家手搖店」，引發網友熱烈討論。

一名網友在ptt八卦版（Gossiping）上表示，近日看到兩家店在爭誰是珍珠奶茶始祖的新聞，讓他好奇想到那台灣第1家手搖店是哪一間。他提到，印象中是小時候開在西門町的「葵可立」，當時生意好到還要排隊，且還是使用包膜蓋，讓當時的他感到很新奇。但原PO不確定這間是否就是第1間手搖飲料店，因此問大批網友。

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貼文一出，有人表示「葵可立已經是很晚期了，快可立比較早」；還有網友透露「泡沫茶店轉型後是休閒小站，然後外帶杯是葵可利，但葵分家沒註冊商標被搶，女的不爽就自己出國搞快可立，國內的就不動招牌留著，所以葵和快都算最早」。不過，還是最多網友紛紛把票投給「休閒小站」。

▲網友好奇台灣手搖始祖是哪一家。（圖／翻攝ptt截圖）



據維基百科公開資料顯示，休閒小站（Easy Way）於1992年由郭文河和傅信欽在東海大學商圈創立，也紅過了一陣子，但隨著手搖飲料產業迅速崛起，競爭過於激烈，目前在台灣已無分店，後來轉戰到馬來西亞、韓國、澳洲及紐西蘭，全球總店數67家。







▲快可立手搖飲料店創立於1997年。（圖／翻攝自google map）

此外，快可立（Quickly）也算是早期的手搖飲料店，但到了2006年，卻與葵可立發生商標使用權而引發訴訟，並漸漸退出台灣市場。