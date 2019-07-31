超狂小一女兒「巧克力換同學金手鍊」！爸無奈曝幕後真相：算有教好嗎...

▲ 女兒用巧克力換到同學金手鍊 。（圖／原PO授權使用）

記者張嘉晏／綜合報導

相信大家小時候都有和同學以物易物的經驗，不過這位小朋友真的賺到了。一名爸爸在臉書透露，女兒日前用巧克力和同學換到了一條手鍊。他起先還不以為意，沒想到近日同學家長出面表示手鍊是金子做的，想要拿回來，讓他超無奈，「女兒很會亂丟東西。」

「小時候我也曾經在學校用電池換到軌道車的底盤，可我不知道我女兒青出於藍勝於藍.....。」一名老爸在臉書「爆廢公社」分享女兒和同學的天兵行徑，只見他所貼出的訊息截圖中，太太告訴他「你女兒在上學期間，跟人家用巧克力換了一條金手鍊。」然而，最近對方家長發現孩子的手鍊不見了，開始跟原PO一家要回，讓他和老婆超頭痛。

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網友們看到後，幾乎都以為是女兒懂換，紛紛笑倒表示「這好好培養不得了」、「這應該算是公平交易嗎？你情我願」、「再換下去會不會換到一棟房子」、「金鍊子換到帝寶了 ，正在辦過戶啦」、「下次女兒會不會換女婿回來」。然而事情真相卻超讓原PO一家超無奈。

▲巧克力示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，其實暑假開始前，就有聽太太說女兒從同學那拿回一條手鍊，但他們都心想小朋友才小學一年級，應該不是什麼太貴重的物品，所以並沒有很在意，「沒想到是金子，我無奈......。」

原PO還說，當初是因為自己不讓女兒吃巧克力、糖果等零食，所以才讓她拿去分送給安親班同學吃。結果同學為了想多換一點巧克力，疑似秉持著「不能白拿人家東西」的精神，才說要用自己的手鍊交換，「不知道這樣算有教好嗎？」

原PO也透露事情後續，由於女兒平時就容易亂丟東西，所以夫妻倆目前還在努力尋找手鍊，不過也做好了「找不到」的最壞打算。他同時也有請對方家長出示金飾的保證書或購買證明，萬一真的沒找到，他也可以買差不多價值的東西歸還。

▲原PO希望對方家長出示購買金飾證明，日後也好賠償。黃金示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

爸爸還說，透過這次經驗，是該好好教育女兒關於「價值」的概念了；對於找金手鍊一事，他也只能看開表示「得知我幸，失之我命。」

此外，也有不少網友建議家長不要讓太小的孩子帶貴重物品到學校，「誰會帶金手鍊去上學？這我比較好奇」、「現在孩子生活都很富裕」。

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