妹甜讚女大生「阿姨好漂亮」！下秒一句「葛格好帥」...她回頭心碎：憑什麼

▲小朋友的童言童語常讓大人很無言。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

小朋友的世界大人真的不懂！一名女大生日前和家人在外用餐，等待期間被店裡的小妹妹稱讚「阿姨好漂亮」，雖然稱謂被加了十幾歲，但還是讓她心情大好。不料妹妹的第二句讚美卻讓她心碎一地，直呼「沒有對比就沒有傷害」。

「被叫阿姨還不是最慘的。」一名女大生在Dcard上發文哭訴，她表示昨（30日）晚上和家人一起外出用餐，等待餐點來之前，想說先去裝杯飲料來喝。原PO走到飲料機前，前方剛好有位小妹妹正在裝，於是她就站到旁邊等。

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小妹妹裝好之後，抬頭看了原PO約莫3秒，接著便開口稱讚「阿姨妳長得好漂亮喔！」原PO這時心花怒放，雖然才20就被叫阿姨，但至少是稱讚。

但是會做人的妹妹接著仍繼續散播讚美，改稱讚女大生後方的男士「葛格你好帥喔！」原PO聽完以為是自己的弟弟也來裝飲料，想不到回頭一看瞬間傻住，「是我爸......。」原PO非常不能接受，傻眼表示「憑什麼我爸50幾了被叫葛格？還是帥葛格，我才20要被叫阿姨！」

貼文一出，網友們都笑說妹妹將來在社會走跳一定會很順遂，「妹妹：我都靠這招在江湖走跳」、「妹妹其實喜歡大叔型的」、「沒關係啦！之前外婆不見，我媽去報警，後來我爸又去警局，警察跟他說你女兒來過惹」、「求年輕老爸的帥照」、「我16歲打工的時候被叫阿姨超多次」。

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