「我去運動！」人夫騙50年糟糠妻　進摩鐵練「刺槍術」...小三冷笑：他不舉

▲楊男假藉運動名義，實際卻與小三到摩鐵偷情，不僅毀了50金婚，還被譏笑「不舉」。示意圖與本案無關。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台南報導

楊姓人夫利用外出運動名義與黃姓女子到摩鐵偷情，時間長達3年多，雖然刑事部分因罪證不足不起訴，但楊男仍與妻子結束近50年婚姻。然而，楊男不滿黃女與另名林姓男友趁其不備，跑到家中告知妻子他與黃女通姦之事，還譏笑他「不能人道（不舉）」，損害了他的人格、隱私及婚姻，因此提告求償，但法院認為，婚姻破碎是他自己的不當婚外情所致，判黃女、林男不必賠償。

楊男提告主張，林男2018年3月1日上午10時許，趁他外出不在家時，跑到家中告訴妻子，「楊男與黃女利用每星期一、三、五下午，假藉運動之名，事實上到摩鐵通姦3年多。」還說，「黃女選擇跟他過一輩子生活，不要跟楊男過那種不能人道的生活」。楊妻得知後，氣炸提告楊男、黃女通姦，但最後因罪證不足，獲不起訴處份。

儘管獲不起訴，但楊男為此仍與楊妻發生嚴重爭執，最後在2018年7月間到戶政事務所辦理離婚，結束2人近50年的婚姻。

楊男還提到，自己每年花在黃女身上的錢，至少超過28萬元，自認待其不薄，對於黃女為何要跟林男誣指他不能人道感到相當不解。此外，他也與林男互不相識，但黃女卻把2人的交往細節告知林男，之後再全部告訴楊妻，讓楊妻感到羞愧、憤怒，認為林男與黃女舉動已侵害到他的人格、隱私權、以及婚姻和諧等，憤而提告求償100萬元。

然而，台南地院審理後，認為楊男與妻子的婚姻破裂，全因他自己與黃女的不當婚外情行為所致，與林男轉訴黃女所說的話無關，且此案件的受害者應是楊妻，並非楊男，因此判林男與黃女不必賠償。全案可上訴。

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