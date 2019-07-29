已婚男外遇離婚女　兒子PK他「爆打完勝」...助媽斬爛桃花

▲已婚邱男外遇離婚單身女子阿娟，邱男侵入阿娟的汽車內，被阿娟的兒子爆打。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹已婚的邱男外遇離婚單身女子阿娟，邱男不顧阿娟提分手，硬將她帶往汽車旅館施暴性侵，一個月後又尾隨阿娟，侵入阿娟的汽車內，直到被阿娟的兒子爆打後才狼狽離開。邱男向法官坦承施暴、性侵，事後也賠償阿娟30萬元，獲得諒解。合議庭法官認為，邱男的犯罪情節是情輕法重，若依強制性交罪最低刑度量處仍嫌太重，依刑法59條減刑，因此依強制性交罪判1年8個月，強制罪3個月，緩刑4年，期間保護管束。

判決指出，已婚的邱姓男子(化名)2017年間與單身女阿娟（化名）產生婚外情，兩人經常相約開房打炮，後來阿娟卻提出分手遭到邱男拒絕。12月間某天早上，邱男與阿娟相約談判分手，但阿娟上車後，邱男竟將車子從新竹直接開往宜蘭，最後進入一家汽車旅館。

邱男不顧阿娟抗拒，應將她拉進房內，阿娟不想配合對方求歡，邱男竟呼阿娟巴掌、抓她撞牆還掐住阿娟的脖子，讓她頭、頸受傷，邱男粗魯暴力，連阿娟的胸部佈滿瘀青，阿娟無力反抗，最終被性侵得逞。邱男「教訓」完阿娟後，才載她回新竹。阿娟不甘受辱，驗傷報警處理。

距離宜蘭汽車旅館施暴一個多月，邱男埋伏在阿娟家，趁著她接送兒子下車買早餐的空檔，打開車門直接坐進副駕駛座，阿娟苦求他趕快離開，怕被兒子看見，邱男仍不為所動。後來兒子果然見到邱男，兩人發生激烈扭打，邱男不敵兒子，落荒而逃。阿娟則再加告邱男涉強制罪。

邱男坦承施暴、性侵犯行，事後也賠償阿娟30萬元，獲得諒解。法官審酌，邱男因一時衝動，未能尊重阿娟意願而性侵行為，固有不該，只是2人曾是男女朋友，且案發後2人仍有互相傳送訊息及共同外出用餐等，加上阿娟也親自到庭與邱當庭和解，獲得原諒。合議庭法官認，邱男的犯罪情節是情輕法重，若依強制性交罪最低刑度量處仍嫌太重，依刑法59條減刑，因此依強制性交罪判1年8個月，強制罪3個月，緩刑4年，期間保護管束。

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