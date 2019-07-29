見正妹進女廁！醉男北車起邪念...爬隔板「從天而降」　背後環抱胸前渾圓

▲陳男北車見女子進女廁，便尾隨進入伸出狼爪。（圖／視覺中國）

記者陳韻如／台北報導

台北一名印尼籍女子在台北車站女廁中如廁時，發現一名陳姓男子裸露下半身，且面露詭異微笑，攀越隔板「從天而降」，她根本還來不及反應就被摀嘴揉捏胸部，強行猥褻得逞。刑事部分，一、二審皆依強制猥褻罪判陳男1年6個月徒刑：女子再提民事求償，法院則判陳男須賠償女子5萬元。

判決書指出，2018年6月17日上午7時許，正值上班、上課尖峰時段，台北車站人潮眾多，陳男卻在女廁外徘徊許久，隨後尾隨女子進入女廁中，並選在隔壁間等待，隨後翻越隔板、從半空中一躍而下，由於廁所內空間狹小，女子根本無處躲避，再加上事出突然也來不及反應，就被陳男環抱摀嘴，最後襲胸得逞。

正巧當時清潔婦人進來打掃女廁，聽到女子的尖叫求救聲，立即按鈴報警，警方立即到場逮捕陳男。然而，陳男矢口否認犯行，還辯稱他是喝酒醉跑到廁所嘔吐，不小心進到女廁，隨後就聽到有人敲門，沒想到一開門就被警方上銬逮捕，但女子一口咬定襲胸男子就是他，且北車監視器畫面也錄到陳男在廁所外徘徊許久後才進入女廁，另外清潔婦人也證稱沒有聽到嘔吐聲，只聽見女子的尖叫求救聲。

刑事部分，法官審理後判陳男1年6個月徒刑，他不服上訴，但遭二審法官駁回。女子事後再提民事求償，原先求償50萬，後來降至35萬，但陳男仍否認犯案，但法官認為，刑事部分已調查清楚，並也已判刑，因此判他須賠償女子5萬元。全案可上訴。

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