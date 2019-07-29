3分鐘遇15個三寶！他「用生命拍下」閃恐攻實錄　PO網直呼：能活著真不簡單

記者陳韻如／綜合報導

「三寶危險攻擊不閃會出事！」台東一名網友騎機車在路上遇到各種三寶事件，他事後將這些事件整理成合輯上傳，而這短短3分鐘的影片，就至少有15起事件，讓他忍不住直呼「心臟病都快發了，能活到現在真是不簡單」。

▲短短的路程，原PO就遇到各種三寶，逆向行駛、隨意變換車道等狀況全都來，讓他崩潰「心臟病都要發了」。（圖／網友授權）

透過原PO的影片可以看到，才剛上路沒多久，就立刻遇到單手騎車雙載，甚至還沒戴安全帽，未打方向燈就直接左轉的三寶騎士，也讓原PO直呼，「這就是所謂的馬路就是我家」，而該如何練就這種預判「敵人走位」的能力，原PO則笑說，「台東生活久了自然就會了」。

▲原PO將他騎車遇到的三寶攻擊集結成合輯，短短三分鐘的畫面就有15起事件，他直呼「能活到現在不簡單」。（圖／網友授權）

接下來的畫面中，原PO還直擊了各種大大小小的三寶攻擊行為，不論是機車逆向行駛；汽車未打方向燈，隨心所欲變換車道；甚至還有在高速行駛的道路上，豪於預警的上演大迴轉的戲碼，都讓原PO不禁怒罵，「趕時間，別人的生命就不重要？」事後更自嘲，「我能活到現在真是不簡單」。

▲一輛貨車完全不管後方來車，不斷在車陣中狂鑽，讓原PO氣得想槌他後照鏡。（圖／網友授權）

這短短3分多鐘的影片一PO上網，立刻引起一片熱議，網友紛紛留言「好險台東人都有一種第六感，可以知道附近有三寶」、「所謂『宅不是因為懶，是為了愛惜生命！』」、「這叫做『隨心所欲開車法』，只要阻擋我的都是違規開車，所以都是你們的錯」。

【更多新聞】

騙懷孕討營養金...得手80K稱「胎死腹中」！男怒嗆「斷妳手腳」 2人下場GG

影／騎車未戴安全帽...他心虛加速！「1個MOVE」完勝警車 網笑：太專業

青苔路超車自摔...後方轎車險輾！騎士痛喊：後退 網歪樓：雨刷反應最快