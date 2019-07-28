派出所內遭毆逼和解...他控警成小王幫兇　霧峰分局：與事實不符

▲霧峰分局澄清，劉先生所指控與事實不符。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

霧峰警分局四德派出所詹姓警員遭指控，去年處理劉先生婚外情衍生傷害糾紛，疑偏袒巫姓男子，並縱容巫毆打劉男，逼迫簽下和解書刪證據。霧峰警分局澄清，劉先生所指控，經調查大多與事實不符，若他有要提出訴訟，警方均會依法公正處理，絕對沒有偏頗哪一方。

記者27日前往四德派出所了解事發當時狀況，警方表示，當天接獲巫姓男子報案有糾紛，警方立刻出動2輛巡邏車到場。當時，劉男帶4名友人，雙方都有拉扯受傷，警車後視鏡被撞斷，但未發現現場有刀，之後就將2人帶回派出所。

▲劉先生找小王理論竟在派出所內遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

警方說，由於巫男父母也帶朋友來，雙方人數太多，因此請他們都站在門外，並先協調談和解。雙方談好後，才讓劉男與巫男到偵訊室內填寫和解書。當時，巫男堅持要劉男將照片及訊息內容刪除才願意和解，劉男最後同意，自己刪除，雙方各自離開，過程平順。

▲遭指控毆人的巫姓男子。（圖／民眾提供）

日前，巫男到派出所，針對劉先生照片訊息竟還有留檔，還傳給莊女的親妹妹，詢問是否能提告。

警方表示，經他們內部調查，詹姓警員否認與巫男認識，更無縱容巫男打人及強逼簽和解書，也沒有聽到劉男反映。況且，偵訊室內其實都有24小時錄影，只是存檔畫面只保留2周，因此無法還原事發經過。而現場員警也沒看到刀，也未聽到劉男他們提起。和解書內容確實有誤，警員處理有程序瑕疵，但絕無不公或偏辦縱容情事發生。

警方說，劉先生已向市警局督察室舉報，分局將全力配合，如劉先生有想對相關人士提告，也會依法公正受理。

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