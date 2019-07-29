再傳槍響！高市刑大南投逮人遭開槍　警狂射9連發反擊...毒販中3槍命危送醫

記者洪靖宜、白珈陽、陳韻如／南投報導

高雄市刑大偵二隊幹員偵辦一起販毒案，29日中午鎖定一名林姓毒販並跟監到南投某家汽車旅館前，未料林男卻突然持朝警方射擊，王姓刑事小隊長見狀立刻拔槍還擊，雙方駁火9槍後，林男身中3槍，全身沾滿血跡送醫搶救。

▲高雄市刑大幹員29日中午在南投與林姓毒販發生槍戰，林嫌中槍送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）



高雄市刑大表示，偵二隊幹員掌握到32歲的林姓毒販線索後，一路跟監到南投市一間汽車旅館內埋伏。過程中，警方發現另一名李姓犯嫌從汽車旅館的605房走到隔壁603房與林嫌進行毒品交易，遂立刻上前逮人。

▲警方現場查獲海洛英3包、安非他命5包。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林嫌一見警方上前，立刻躲回房內並將門上鎖，隨後竟持槍朝門外警方開1槍。王姓刑事小隊長未免其他人員受到傷害，立刻掏槍反擊，擊中了林嫌右小腿、左臂及腹部，導致他大量出血，有生命危險，目前仍在醫院搶救中。

▲警方另外帶回現場2男2女共4名嫌犯。（圖／記者洪靖宜翻攝）

此外，警方也逮捕了現場2男2女共4名嫌犯，另查扣了改造手槍1支、子彈9顆、海洛英3包及安非他命5包。

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