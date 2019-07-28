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小三拒驗DNA竟獲不起訴　正宮「堅信孩子是老公的種」再告一次

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深夜,床,嬰兒,小孩,恐怖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲人妻第一次提告失敗，但她仍堅信丈夫與小三有通姦事實，向高檢署提出再議。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一對靠包租維生的夫妻因丈夫疑似包養小三而對簿公堂！妻子雖懷疑小三的兒子就是丈夫的種，但因小三拒驗DNA，因而遭檢察官認定證據不足，予以不起訴。不過，人妻不死心，堅持丈夫與小三有通姦事實，向高檢署提出再議，再接手的檢察官則認為，由「抓姦」畫面中，可認定兩人有同居關係，的確超越一般交友界線，再加上小三生產時，竟都由丈夫簽署同意書，也認定丈夫就是男嬰的生父，對丈夫與小三起訴。

據調查，新竹一名人妻吳女(化名)與丈夫許男(化名)靠著當包租公包租婆獲得優渥的生活，只是許男生活無憂後，竟開始在外養起小三。吳女聽到親友告知，老公在外頭不只有女人，還生了一個兒子，氣得埋伏上門抓人。

2018年10月間吳女收到密報，丈夫正與小三陳女在「另一個家」嘿咻，吳女二話不說撂人前往抓姦。吳女帶著親友、警察破門而入，果然發現丈夫穿著一件內褲在房內，而陳女則衣衫不整抱著正在哭鬧的男嬰，人妻認為已掌握確切證據並控告2人通姦。

陳女與許男始終否認通姦，許男辯稱陳女只是房客而已，不曉得男嬰的父親是誰。陳女也供稱，孩子是別人的，兩人只是房東與房客的關係，絕對沒發生性關係。

人妻第一次提告時，檢方勘驗現場錄影畫面，認為只能證明互動頻繁密切，逾越社交範圍，不是單純的房東與房客的關係，有違世俗倫理，但卻無證據證明2人涉通姦，而男嬰的身分，則因小三拒驗DNA，無法證明是誰的種，當時檢方認為證據不足，做出不起訴處分。

不過，相信「眼見為憑」的正宮，卻不認同檢察官的看法，堅決認為丈夫與陳女有通姦事實，因而向高檢署提出再議，新竹檢方也同意續行調查。

接手的檢察官也發現，丈夫與陳女雖辯稱未發生性行為，男嬰是別人的種，但依當時錄影畫面中的確可發現，許男與陳女是同居在一起，顯示2人關係匪淺，雖2人卻堅拒男嬰做DNA父子比對，但陳女生產時的「手術緊急聯絡人」、「分娩同意書」、「自費同意書簽名」卻都是許男親筆簽名，即使2人矢口否認只是「單純陪伴」，但檢方卻認為不足以採信，認定許男是男嬰的生父，因而起訴許男及陳女。

★圖片為版權照片，由免費圖庫stocksnap供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫stocksnap許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：小三,外遇,非婚生子,通姦,DNA

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