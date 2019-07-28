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獨／淚輸小王生日解鎖LINE！夫揭3寶妻「外遇甜吻照」　報案反遭毆逼和解

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▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

▲男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

從事房地產工作的劉先生因妻子與巫姓有婦之夫發生婚外情，前往理論時竟遭巫姓小王藏刀追打，員警將2人帶回派出所除「大事化小」外，竟將被害人當加害人，「縱容」巫男撂人包圍派出所，在所內毆打劉男，強逼簽下和解書。劉男隔日火速跟老婆離婚，卻仍遭小王傳訊恐嚇，他日前鼓起勇氣向市警局報案，泣訴「警察不公平處理，根本是壞人幫兇！」

霧峰分局澄清說，劉先生所指控，經調查大多與事實不符，若他有要提出訴訟，警方均會依法公正處理，絕對沒有偏坦哪一方。

劉先生2005年與友人介紹的莊姓女子相識結婚，並育有3名子女。2018年9月，在家相夫教子的莊女，因研究所念建築相關科系，在學校教授邀約下在家工作，協助處理歷史建築帝國糖廠修復工程，因此認識承包工程廠商、掛名副主任的38歲巫姓男子。

劉先生說，巫男本身有妻兒，擅長甜言蜜語的他很快擄獲妻子的心，兩人透過LINE聊天軟體頻繁互動。他發現有異後，妻子還將LINE設定密碼鎖住，他試過雙方及小孩生日等都打不開，卻在某次發現巫男的生日，一輸入才看到2人甜蜜的對話，甚至有多張出遊、親吻照片。他公開質問老婆，這卻成為他噩夢的開始。

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／民眾提供）

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／民眾提供）

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／民眾提供）

▲劉先生發現妻子與巫男親吻照，對話鹹濕。（圖／民眾提供）

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／民眾提供）

▲▼雙方拉扯現場掉落一把水果刀，劉先生的外套事後發現疑遭勾破。（圖／民眾提供，記者李忠憲攝）

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

劉先生描述，巫男體型壯碩，2018年10月24日晚間，他找4名友人助陣前往巫男家質問，巫男在警方到場後下樓，立刻推他撞斷警車後視鏡，雙方引發拉扯。過程中，巫偷藏水果刀掉落地上，員警卻視而不見，而他外套不知遭什麼勾破，幸好沒傷到身體。員警將他們2人分別帶上一輛警車到霧峰分局四德派出所。

劉先生說，他跟友人到派出所後發現，巫男找來20多人在門外等他們。一位穿便服的詹姓警員隨後趕到所內，巫男看到他就說「大仔，攏聽你的！」不久，詹員將他叫到小房間，他進去發現巫男竟在裡面，詹員告知，「這邊沒有錄音錄影，你們可以好好談」，豈知門關上後，巫男竟直接對他爆粗口動粗，還強逼他將相關訊息內容及照片刪除。他因為極度害怕，只好順他的意刪除，並簽下詹員打好的和解書。離開時，巫男還嗆說「大家都遇得到！」

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

▲劉先生遭逼簽下錯誤百出的和解書，嚇到隔天趕快跟妻子離婚。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／記者李忠憲攝）

講到這，劉先生一度講不出話流下眼淚，待數分鐘情緒緩和後接著說，他隔天立刻跟莊女辦離婚，自己扶養3名孩子，之後也認識現在的妻子。但莊女卻四處造謠，說是他有負於她，更多次騷擾他父母。今年5月，他才將原本刪除但復原回來的相關照片及內容，傳給莊女的胞妹證明。

▲▼男子找小王理論竟遭毆打逼和解，控警察成幫兇。（圖／民眾提供）

▲小王傳訊恐嚇劉先生。（圖／民眾提供）

豈知，巫男得知照片和對話內容都還在，多次傳訊息恐嚇他，直到近日，他警界友人得知此事，認為不該再放任下去，加上妻子的支持下，他才向市警局督察室檢舉，並到市刑大完成筆錄。

當時在場的劉男友人阿宏證稱，雙方拉扯時，他看到巫男身上掉一把黃色柄的水果刀，他立刻拍下來並對警察說這裡有刀。結果員警卻不理會，巫男隨即叫家人將刀取走。劉男是個老實人，阿宏認為巫男確實有跟警察熟識，雖然當時不能進派出所內，沒看到劉男在所內被打等經過，但他相信劉男說的。

劉先生說，警察天職是保護好人、抓壞人，但這位警察竟把被害人當加害人，還跟壞人聯手，放任縱容，讓他在派出所內被打，事後還發現和解書內從錯誤百出。他想問的是，「警察是這樣當的嗎？」

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