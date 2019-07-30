屁孩扯包搶悠遊卡！恐龍媽0歉意「他看到會想拿」反譙：東西別亂掛　網罵爆

▲屁孩扯包搶悠遊卡，恐龍媽竟理直嗆原PO「東西別亂掛，不然我兒子看到就會想拿。」（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

「這樣的家庭教育，是否很有問題？」一名女網友在臉書《爆怨公社》發文表示，29日下班搭巴士回家，途中包包側邊的悠遊卡突然被一旁的男童猛力一扯，男童母親見狀不但沒有道歉，還拿著該悠遊卡滿臉不耐的對原PO說，「小姐，東西不要亂掛，不然我兒子看到就會想拿」，讓原PO相當錯愕。

原PO表示，29日下班搭巴士，而因為有點睏，於是她閉上眼小歇了一會，但就在此時，她的包包側邊邊緣突然被男童大力的猛扯，讓她瞬間驚醒。而就在這時，男童的母親手上拿著被扯下的悠遊卡，開啟機關槍模式，不斷指責原PO「小姐，東西不要亂掛，不然我兒子看到就會想拿」。

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原PO被對方這突如其來的舉動嚇傻，愣了3秒後開口，「我只是方便坐車使用而且...妳兒子的行為是不對的吧！」然而，對方不但沒有感到一絲歉疚，還理直氣壯的回應，「我兒子喜歡就會動手拿，我也沒有辦法啊！」讓原PO相當傻眼，氣炸回應「拿人家東西還能理直氣壯嗎？」

沒想到原PO說完這句話，男童母親竟還回應，「我兒子就是喜歡妳上面的鈴鐺，不然妳就當作送他嘛！」原PO則無奈回應，「小姐，這鈴鐺...你兒子已經含在嘴裡了，我還能說什麼？」最後，男童母親始終沒有道歉，下車時還不斷碎念原PO小氣。

原PO事後氣憤地把事件PO網直呼，「我的天啊！這樣的家庭教育是否很有問題？我自己也有兒子的人，雖然才八個月大，我是不准兒子亂動東西，出門都是要規規矩矩的，我真的非常不懂！社會怎麼會有這種人類？」

不少網友看了男童媽媽的誇張行徑也相當傻眼，紛紛留言痛罵，「噁心家長，社會的亂源都是這種家長教育來的」、「多少家庭教育就是如此失敗，犯罪了說自己小孩很乖」、「不會教小孩就真的不要生，危害社會」。

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