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列「7大罪」打壓工會幹部！空少無預警轉地勤　法院認「翻舊帳」判華航敗訴

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▲▼華航工會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘家洛身兼華航企業工會理事，卻在華航空服員罷工活動後遭到無預警調職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

工會抗爭卻被開刀？2017年底有多位華航工會幹部因參加罷工活動後遭到懲處，其中工會理事潘家洛因罹患蕁麻疹，向公司申請收餐時配戴手套，但卻被以「戴手套收餐」等7大罪狀，無預警的由空服調職到大夜班地勤。潘男不服調職，申請裁決，勞動部也要求華航收回調職令，但華航不願意，並陸續提出行政、民事訴訟，台北高等行政法院判華航敗訴，而民事部分，法官認為華航以不實或誇大的情節追溯潘男的工作評價，逾越了合理性跟比例原則，因此也判華航敗訴。

工會理事潘家洛因身患蕁麻疹，向公司申請收餐時配戴手套，日前卻被以「戴手套收餐」由空服調職到大夜班地勤，他表示，被調到大夜班地勤後，「每天看到小孩的時間只有早上載他去上學的40分鐘」，這樣的調動根本無法讓他兼顧小孩的教育及照護，認為這是公司對他參加罷工活動的報復，因此申請裁決。

勞動部事後也認定華航打壓工會幹部，要求華航收回調職令，但華航不服，也提出行政及民事訴訟，還列出潘男7大罪狀，拒絕收回調職令。

華航主張，潘男2015年1月間曾遭同事反映涉及職場性騷擾。隔年2月、9月又被指控不聽管理指揮、不遵守安全規範；2017年3月又不遵守空艙組員不得配套手套執勤的規範，執意戴手套執勤，且於主管詢問有無醫師證明時，更拒絕出示證明文件，完全無視公司規範與客艙經理的管理，另外，2017年7月間又未依規定請假、不聽從客艙經理指揮監督等，在在顯示他已不適任空服員工作。

華航還主張，潘男罹患蕁麻疹顯示他已不適合繼續再擔任空服員的工作，且為保護旅客以及他的手不健康，因此不得不進行職務上的調整，且還是對他進行迴避資遣型調動，將他調任為高雄貨運部的貨運管制員，職等及薪資都沒有影響，甚至也沒有影響到他的家庭生活，更沒有妨礙他參加任何工會活動，認為這次調職是有必要性且並無違法。

法院審理時，針對戴手套事件調查，發現潘男在2017年9月依照醫囑指示「建議配戴手套以隔絕過敏原」，提出戴手套值勤的要求，但卻遭到公司拒絕，甚至還質問，「是否已知道過敏原為何？是否存在於飛機客艙？」要求潘男提出於工作時發生的證明，明顯是處處刁難。

此外，法官還調查華航所列的7大罪狀，發現有3項距離調職評議會召開已超過1年之久，且當時華航並沒有對他做出任何調職或是其他懲處，甚至在105年度的考績還是甲等，「原告反而拖了一年半，等被告擔任工會幹部後，與原告勞資緊張關係之後，再來翻此舊帳，更見原告之動機非純。」因此判決潘男的調職應為無效，華航敗訴。全案可上訴。

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關鍵字：華航,空少,地勤

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