騙懷孕討營養金...得手80K稱「胎死腹中」！男怒嗆「斷妳手腳」　2人下場GG

▲許女向男友佯稱懷孕討營養金，卻拿不出媽媽手冊，事後還辯稱胎死腹中流產，遭法官判刑6個月。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／新北報導

許姓女子與鄭姓男子交往，但她卻佯稱懷孕，連續向鄭男索取8萬多元的營養金，事後再以「胎死腹中」掩飾自己沒有懷孕的事實，但由於她始終拿不出媽媽手冊，鄭男驚覺受騙報警，還傳訊恐嚇「那我就在（再）花30-50買你一隻手和腳」，2人鬧上法院，新北地院依詐欺取財罪判許女6個月徒刑，得易科罰金18萬，而鄭男則被依恐嚇罪判拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決書指出，2人2017年2月開始交往，同年11月間，許女就告知鄭男自己生理期沒來，過沒多久就傳訊「醫生說懷孕了」，還說「為了要調理身體，生個健康寶寶」藉此向鄭男索取營養金。

一直盼望能有小孩的鄭男得知女友懷孕後開心的不得了，並答應許女要求按時支付營養金，一直到2018年4月，鄭男共支付了8萬6千多元。然而，在這期間許女始終拿不出「媽媽手冊」，甚至以各種理由拒絕鄭男陪同產檢，讓鄭男開始起疑。

直到2018年5月，許女突然傳送醫院的診斷證明書以及藥袋照片，告知鄭男寶寶因為「胎死腹中」流產，但鄭男不信打電話到診所詢問，沒想到竟發現女友沒有流產，而是根本沒有懷孕，讓他氣得一狀告上法院，還傳訊恐嚇「那我就再花30-50買你一隻手和腳」。

許女事後不甘挨告，於是反擊提告恐嚇，而在庭上她還辯稱，因為生理期沒來一直以為是懷孕，驗孕後才知道沒有，但因為鄭男對她很好，「怕他知道會難過，所以我才說胎死腹中去流產」，但法官不採信其說法，認為她犯後沒有悔意，因此依詐欺取財罪判她6個月徒刑，得易科罰金18萬，而鄭男則依恐嚇罪判拘役50日。全案可上訴。

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