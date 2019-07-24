民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

▲總統蔡英文。（資料照／攝影中心攝）

記者羅婉庭／台北報導

國安特勤走私菸案引起軒然大波，總統府指稱出訪走私菸酒追朔自李扁馬時代都有，檢調單位隨後啟動調查。對此，國民黨發言人洪孟楷24日在臉書指出，「民進黨為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草？」。

總統府指稱，國安人員利用總統出訪時走私私菸情形往年都有，總統府發言人丁允恭表示，過去確實有此陋習，至於具體的人事時地物，總統蔡英文也已表示啟動包括行政方面等調查，未來會有更明確的資訊。

對此，洪孟楷表示，總統出訪國安人員夾帶免稅菸走私入關雪球越滾越大，但最令人無法接受是不加反省檢討，反而丟煙霧彈指前朝也有，這種遇到事情就推前朝，千錯萬錯之前的錯的心態，民進黨政府何不乾脆臉皮厚一點，怪當年林則徐鴉片燒不徹底，不連菸草一起燒，所以林則徐也該負責。

他強調，其實高達9800條香菸，早已超過過去馬政府時期出訪的總和。洪孟楷質疑，「是誰給予如此大的權限，讓國安局小承辦能夠叫動華航、海關、倉儲、車隊等一起配合？這不是上下交相賊，什麼才是？」事情爆發到現在已經三天，民進黨政府緊抓小承辦出來當替死鬼，難免更給外界斷尾求生之感。

但洪孟楷也表示，要檢討前朝不是不行，但現在事情尚未釐清之前，就拿前朝出來想打造「天下烏鴉一般黑」，那2016年政黨幹嘛輪替？民進黨已經執政三年多，現在變本加厲的越走私越多，不就更自己承認做得比前朝更差。

馬政府時期任總統府副秘書長的馬英九基金會執行長蕭旭岑23日也表示，蔡英文政府這三年下來，危機處理大絕招就是召喚「馬維拉」，案發至今團購清冊還查不出來，馬前總統歷任出訪的買菸清單卻馬上有媒體獨家取得。

他指出，馬英九任內他多次陪同出訪，從未聽過這種事，「請蔡政府不要再不具名的放話」，轉移焦點也改變不了上樑不正下樑歪的事實，況且爆料者都是用不具名的方式放，他強調，陪同馬出訪的人員都知道，馬英九非常重視軍紀，特勤當然都清楚他的風格，因此從沒看過貨車跟著總統車隊走。

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