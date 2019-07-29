侯友宜缺席國民黨全代會：市政擺第一　行程早就全部排滿





▲新北市長侯友宜。（圖／新聞局提供）

記者袁茵／新北報導

國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第3次全國代表大會，正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人，然而身為地主的新北市長侯友宜卻沒有出席，使外界質疑是否不挺韓國瑜。對此，侯友宜29日澄清，他現在全心全意把市政擺在第一，今天市長的職位是400萬市民給他的，他一定全力以赴，「這才不愧我市長的一個責任。」

針對全代會沒去的議題，侯友宜29日受訪時提到，他現在就是一個市長的角色，每天積極把市政工作做好，市政做好才能夠得到民眾信任，也才有資格去談論支持誰，所以「現在還是全心全意的把市政工作擺在第一位，昨天的行程其實我在全代會還沒公布之前，已經全部都排滿了。」

侯友宜強調，一定要把市政做好，這是他對400萬市民在選舉過程當初的承諾，「我永不改變！，我永遠守著以市民為第一！」希望大家都要用這個心情，「站在自己的角色，做好自己的工作」，別人怎麼看，相信大家能夠互相體諒跟尊重，大家好好把事情做好，才是每個人應盡的職責。

針對其他縣市首長有去全代會，但自己卻沒有去，侯友宜說，每個人有每個人工作上的調整，不一樣的考量，不管來跟不來，每個人都有自己的想法，「我侯友宜的想法很簡單，就是市政工作永遠擺在第一個位置，市民最需要的，我們一定全力以赴，這才是我市長應盡的責任。」

對於燕子、漢子、禿子少一塊會不會有點可惜的問題，侯友宜說，今天市長職位是400萬市民給他支持出來的，市民要他做的，他一定全力以赴，「這才不愧我市長的一個責任」。

最後，侯友宜也不忘提醒在場媒體要讓市民知道最便民、利民和最人性化的「全災型智慧化指揮監控中心（Emergency Data Platform, EDP）」系統，讓市民能透過災訊E點通確保生命安全，「守護我們新北市的家園，這才是我今天最重要的工作。」