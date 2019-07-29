韓國瑜可能副手曝光！　陳美雅點名張善政還有「他們」

▲高雄市長韓國瑜獲正式提名。（圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日獲中國國民黨全代會提名，成為2020總統候選人，外界也相當好奇，副手人選究竟會是誰？國民黨高雄市議員陳美雅則點名前行政院長張善政，但她也提到郭台銘、朱立倫都是可能人選，相信韓國瑜會決定出最適合人選，請大家拭目以待。

▲高雄市議員陳美雅。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜剛正式成為2020國民黨總統候選人，外界也開始推測副手人選，高雄市議員陳美雅就表示，「韓國瑜首先要尋求黨內共識，因為在初選時有競爭，應盡速獲得其他人認同。第二，很多人提出優秀副手人選，這些人都是很傑出優秀，除了張善政我覺得郭台銘朱立倫也是非常傑出優秀，有財經背景，能補強的副手人選，但還是有可能會有黑馬出現，給韓國瑜一點時間，去拜訪傑出人士請益意見，來決定出最棒最好人選，請大家拭目以待」。

陳美雅提到，並沒有說副手一定是張善政，只是張善政有行政院長經歷，因此很適合，不過郭台銘和朱立倫，都是很強的經濟人才，若能搭配他們，也令人耳目一新。

至於未來高雄市長接班人選？陳美雅提到，未來接班人選一定要延續高雄光榮感，也要不怕辛苦。而呼聲高現任副市長李四川是否有機會？陳美雅也說李四川的路平、清淤，讓市民很有感，但高雄現在重要的是創造就業機會，李四川雖然很適合，但還有其他黑馬出現，都能納入考慮。