韓國瑜批蔡英文號召僑胞告洋狀　柯文哲：指控人家要有證據

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨全代會28日正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人，韓國瑜致詞時痛批民進黨讓台灣倒退三十年，號召美日百萬僑胞向總統、首長、參議員們告洋狀，他親自發出一支穿雲箭，青天白日來相見。對此，台北市長柯文哲29日表示，是哪個地方不對？指控人家要有證據，「這樣子講完我還是聽不懂」。

對於韓國瑜定調中華民國保衛戰，柯文哲說，「坦白講，我沒有看，不曉得。」對於韓國瑜稱要告洋狀，柯文哲表示，是哪個地方不對？自己不太喜歡看就是這樣子，指控人家要有證據，因為他是外科醫生，他很習慣指控人家，要有第一點，第二點，第三點，把它寫出清楚，「這樣子講完我還是聽不懂」。

至於韓國瑜批評蔡英文有洋槍洋砲，他自己只有小水果刀，柯文哲笑說，「哎呦，不要問這種題目」。

柯文哲日前暗指韓國瑜與蔡英文是草包、菜包，被問到鴻海創辦人郭台銘是什麼包？柯文哲表示，草包、菜包，這是比較確定，「郭台銘叫什麼包，我真的要回去想想看，要把他叫什麼包，等我想好再和你講」。

有名嘴評論指出，柯文哲會幫郭台銘參選，因為選不選得上，對柯文哲都有利，對此，柯文哲回應，「那是他個人意見嘛。」

另外，有韓粉歐打71歲郭粉，柯文哲說，「這種事情你去問蔣萬安就好了，問我幹什麼」。