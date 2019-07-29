全代會後…王金平仍未鬆口挺韓國瑜：團結就是支持中華民國

▲王金平。（資料照／王金平辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨28日全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統。前立法院長王金平29日受訪時，被問到是否仍參選到底，或輔選韓國瑜，王金平表示，自己現在勤走基層，繼續傾聽民意，至於未來動向「一切都看上天安排。」

王金平曾說，要不要參選到底等全代會後再說，也說不會幫韓國瑜選總統。王金平29日赴台東與立委廖國棟拍影片談偏鄉醫療，會前訪問時，媒體詢問王金平是否繼續「走自己的路」，還是會挺韓國瑜？王金平回答，「我們是希望國民黨更團結，所以我是來團結」。

媒體追問，會不會加入韓國瑜的競選團隊？王金平說「還早啦！現在談這個都還早」並表示，讓中華民國永遠都能夠生存、發展、茁壯，讓人民過的好生活，這是大家共同的目標，所以大家一定要團結，並強調團結的意思就是支持中華民國。

王金平接著強調，他支持韓國瑜，是支持他選市長、做好事，至於是否支持韓國瑜選總統，王金平仍未鬆口，僅表示「以後再說嘛！」記者向他確認，「所以是支持中華民國，不是支持韓國瑜？」王金平說，「選總統還早，還沒有向政府登記啊！他還不是候選人啊，是國民黨的提名人，我們黨一定要團結。」

另外，針對王金平、韓國瑜在全代會前有碰面，媒體問王是否有允諾韓國瑜一些事情？王金平反問記者「你怎麼知道？是他告訴你們的嗎？他有公開講嗎？」至於會面內容，王金平則說「相談甚歡、把酒言歡」，內容從國內、國際到兩岸的事情都有。