華聞快遞／中國274家房企宣布破產　銀億集團也在名單內

▲浙江省。（圖／CFP）

《浙江》中國274家房企宣布破產 銀億集團也在名單內

人民法院公告網的數據顯示，截至7月24日，2019年全國已有274家房地產企業發布破產公告，僅7月24日就有3家房企加入破產行列。除了大量不知名的中小型房企外，位列全國500強第215位的上市房企銀億集團也赫然出現在破產的隊伍中。但從總體來看，宣告破產的房企大多屬於中小規模的企業，且大部分分佈在三四線城市。（新京報）

《河北》上半年河北省城鎮新增就業58.97萬人

河北省政府新聞辦25日舉行「河北省人社系統上半年重點民生工作推進情況」新聞記者會。會中提到，截至6月底，全省城鎮新增就業58.97萬人，完成全年目標任務的69.37%，全省就業局勢保持總體穩定。（新華社）

《海南》海口上半年GDP達885.21億元 經濟增長貢獻率43.4%

海口市統計局28日透露，今年上半年，該市經濟增長保持總體平穩、穩中向好的態勢，上半年GDP達885.21億元（人民幣），比上年同期增長7.0%。上半年，海口實現經濟總量佔全省的比重為33.2%，對全省經濟增長的貢獻率43.4%，拉動全省經濟增長2.3個百分點，經濟首位度進一步提升。（中新社）

《北京》2018年中國「三新」經濟增加值已佔GDP16.1%

國家統計局28日發布數據，經初步核算，2018年全國「三新」經濟增加值為14兆5369億元（人民幣），相當於GDP的比重為16.1%，比上年提高0.3個百分點；按現價計算的增速為12.2%，比同期GDP現價增速高2.5個百分點。（新華社）

▼北京市。（圖／CFP）

《廣西》廣西發布企業100強名單培育發展更多優質企業

7月26日，由廣西工業和信息化廳、廣西企業與企業家聯合會主辦的「2019年廣西企業家活動日」在南寧市舉行。會上發布「2019廣西企業100強」、「2019廣西製造業50強」、「廣西服務業企業50強」榜單及廣西大企業發展主要研究成果。（中新社）

《廣東》廣東社保降費措施累計為企業減負逾180億元

廣東省人力資源和社會保障廳25日在中山市舉行部分地市「促進就業九條」政策措施宣講培訓。據該廳有關負責人透露，廣東省深入推進「促進就業九條」政策落實，截至今年6月底，社會保險「兩不變兩降低」措施累計為企業減負約180.57億元（人民幣）。（中新社）

《北京》今年北京建設用地供應計劃總量超過3700公頃

北京2019年度的建設用地供應計劃總量為3760公頃，較2018年減少540公頃。其中，交通運輸用地供應規模同比減少400公頃，住宅用地計劃供應量基本持平。（中新社）

《福建》福建省推動閩台職業教育融合發展

福建省教育廳廳長林和平25日在福州舉行的新聞記者會上透露，福建將服務海峽兩岸融合發展，深化閩台職業教育合作，鼓勵兩岸高校聯合培養產業型人才；服務「一帶一路」倡議，鼓勵職業院校舉辦中外合作辦學機構和項目，推動職業院校與企業共建海外培養培訓基地。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）