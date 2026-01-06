　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

▲三星電子會長李在鎔逛北京商場。（圖／翻攝微博）

▲三星電子會長李在鎔逛北京商場。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

南韓總統李在明率團訪問中國，約200名大企業老闆組成的商業團也隨行前往北京。其中，三星電子會長李在鎔昨（5）日被民眾直擊，他利用空檔時間前往北京的商場訪視，現身北京京東MALL雙井店，不僅詢問家居用品價格，最後還帶走100隻Labubu玩偶，成為另類話題焦點。

《快科技》報導，1月5日下午，三星電子會長李在鎔在北京京東MALL雙井店現身購物。此前，他剛參加了由中國貿促會與韓國大韓商工會議所共同主辦的中韓商務論壇。

▲三星電子會長李在鎔逛北京商場。（圖／翻攝微博）

根據現場照片顯示與店員轉述，李在鎔當天身穿休閒服，神情輕鬆的在商場內邊走邊看，不時停下查看商品。京東全球購櫃位服務人員透露，李在鎔在他們櫃台買了10個大首領和10個大天使，1-4代每樣20個盲盒，共計100隻labubu。

商場另一名店員表示，李在鎔一行約於下午2時抵達，包含翻譯人員在內，隨行人員約6至7人，他先到家居館參觀，詢問沙發、馬桶等商品資訊，起初並未被認出身分，是由其餘同事上前接待後，才確認他正是全球知名企業三星的掌門人。

該名店員還提到，李在鎔隨後前往商場其他區域繼續參觀，另有多名店員表示在賣場內「巧遇」他本人。

此次隨南韓總統李在明訪華的經濟代表團由大韓商工會議所主導組成，成員超過200人，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團會長具光謨等南韓重量級企業高層。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害
快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢
F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

新人樂團遭下禁愛令！　「違者罰千萬戀愛稅」驚呼：沒仔細看合約

F-16夜航失事！　管碧玲：國防部、海巡、空勤、鄰近貨輪協助搜救

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

更多熱門

相關新聞

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

大陸國家主席習近平今（5）日下午在北京與來訪的韓國總統李在明舉行會談。習近平表示，中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，並稱雙方應尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切。據大陸官媒引述，李在明表示，他願深化韓中戰略合作夥伴關係，並尊重中國核心利益和重大關切，「堅持一個中國」。

泡菜妹開賓士深夜酒駕　失控衝撞列車

泡菜妹開賓士深夜酒駕　失控衝撞列車

三星CES 2026展現全場景AI陪伴

三星CES 2026展現全場景AI陪伴

三星冰箱能規劃菜單秒變黑白大廚

三星冰箱能規劃菜單秒變黑白大廚

三星最新電視變身AI管家幫找食譜

三星最新電視變身AI管家幫找食譜

關鍵字：

三星李在鎔北京商場南韓Labubu李在明

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

星宇員工不滿年終僅1個月　張國煒「聽到了」：請大家諒解

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面