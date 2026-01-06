三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

▲三星電子會長李在鎔逛北京商場。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

南韓總統李在明率團訪問中國，約200名大企業老闆組成的商業團也隨行前往北京。其中，三星電子會長李在鎔昨（5）日被民眾直擊，他利用空檔時間前往北京的商場訪視，現身北京京東MALL雙井店，不僅詢問家居用品價格，最後還帶走100隻Labubu玩偶，成為另類話題焦點。

《快科技》報導，1月5日下午，三星電子會長李在鎔在北京京東MALL雙井店現身購物。此前，他剛參加了由中國貿促會與韓國大韓商工會議所共同主辦的中韓商務論壇。

根據現場照片顯示與店員轉述，李在鎔當天身穿休閒服，神情輕鬆的在商場內邊走邊看，不時停下查看商品。京東全球購櫃位服務人員透露，李在鎔在他們櫃台買了10個大首領和10個大天使，1-4代每樣20個盲盒，共計100隻labubu。

商場另一名店員表示，李在鎔一行約於下午2時抵達，包含翻譯人員在內，隨行人員約6至7人，他先到家居館參觀，詢問沙發、馬桶等商品資訊，起初並未被認出身分，是由其餘同事上前接待後，才確認他正是全球知名企業三星的掌門人。

該名店員還提到，李在鎔隨後前往商場其他區域繼續參觀，另有多名店員表示在賣場內「巧遇」他本人。

此次隨南韓總統李在明訪華的經濟代表團由大韓商工會議所主導組成，成員超過200人，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團會長具光謨等南韓重量級企業高層。