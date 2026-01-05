拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

▲雙星名人集團創始人汪海宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係。（圖／翻攝自紅星新聞）

擁有百年歷史的大陸鞋企雙星名人，近日因家族控制權之爭引發關注。84歲的集團創始人汪海3日發布公開聲明，宣布與兒子汪軍、兒媳徐英斷絕父子及姻親關係，直指夫妻倆「搶公章」、「逼宮」，且2人為美國籍，絕不能讓他們接班。接近汪海的工作人員證實聲明屬實，這場持續近1年的家族內鬥由此徹底公開化。

《新民晚報》報導，在長達數千字的聲明中，汪海列出9條斷絕關系理由，其中將「接班人國籍問題」置於首位。他稱，汪軍與徐英均為美國身份，而雙星名人是國企改制後形成的股份制企業，屬於中國人的民族品牌，不能由外籍人士掌控。汪海還指控對方推行「去創始人化」，包括禁止宣傳中提及其本人、拆除其頭像標識、停用其名下核心商標，甚至在經濟層面對其進行「封鎖」。

汪海最後宣布，將打破「血緣接班」的傳統，計劃成立「雙星名人品牌接班委員會」，引入「能人接班」和「職業經理人接班」機制，以確保品牌延續。天眼查信息顯示，青島雙星名人集團股份有限公司成立於2002年，控股股東為青島星邁達工貿有限公司。汪海持股21.88％，汪軍持股6.53％，徐英為實際受益人。

雙方衝突的根源可追溯至2022年的股權變動。當年，由徐英控股80％的青島星邁達工貿有限公司通過增資，取得雙星名人56.96％的股份，成為第一大股東。此後，汪海雖仍擔任董事長，但已失去對公司的絕對控制權，為後續矛盾埋下伏筆。

2025年5月，矛盾首次公開化。汪海發布公開信，指控兒媳及孫子試圖搶奪公章、逼迫其交出管理權，並質疑公司在未經其同意的情況下進行搬遷和人事任命。當時，徐英回應稱，無法確認公開信是否出自汪海本人，且「找不到他」。

同年12月2日，徐英以雙星名人董事長及控股股東名義發布聲明，稱董事會已於5月20日決議免去汪海董事長及法定代表人職務，由其接任，並指汪海私刻公章、非法處置資產，公司概不承認相關法律效力。隨著1月3日斷絕關係聲明的發布，這場原本圍繞公司治理與法律程序的爭端，已演變為一場徹底的家族決裂。

