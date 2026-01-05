　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

▲西安一對夫妻10年前在校時買下的戀愛保險兌現。（圖／翻攝極目新聞）

▲西安一對夫妻10年前在校時買下的戀愛保險兌現。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

一段從大學開始的戀情，因一張「戀愛保單」在多年後兌現形成話題。陝西一對夫妻近日在個人社群上分享，十年前在學生時期以199元（人民幣，下同）購買的「情侶險」，在兩人完成結婚登記後，正式符合兌現條件，可選擇領取1萬元現金或1萬朵玫瑰，最終，兩人決定兌現現金，額外獲得一筆愛情基金。

《極目新聞》報導，吳女士透露，這份保險是2016年她花費199元購買的，她當時和男友戀愛約1年，目前，兩人已於2025年10月登記領證，元旦期間才有空辦理兌現。

吳女士指出，這份由中國人壽推出的「戀愛保險」條款中載明，自保單生效滿3年後至10年內，只要投保人與指定對象完成結婚登記，即可兌換1萬朵玫瑰或等值禮品，「2026年接近10年兌現期限，因此趁元旦假期提出申請。」

▲西安一對夫妻10年前在校時買下的戀愛保險兌現。（圖／翻攝極目新聞）

吳女士回憶稱，自己當時仍在就讀大學，透過學生優惠以199元線上投保，並未事先與男友討論，而是當作一份驚喜，丈夫王先生則坦言，當初聽到「戀愛保險」時，第一反應以為是詐騙，沒想到真的能兌現。

兩夫妻均來自西安，高中相識、同校就讀大學，並於2015年交往，歷經十年感情長跑後在2025年定下終身。對於1萬元現金與1萬朵玫瑰的選擇，兩人考量婚禮既已完成，決定領取現金。

不過，並非所有投保人都能順利兌現，武漢一名劉姓女子表示，她的室友曾在2017年投保同類產品，當時與男友交往多年，原本對兌現充滿信心，但畢業工作後兩人分手，最終未能符合理賠條件。

▲西安一對夫妻10年前在校時買下的戀愛保險兌現。（圖／翻攝極目新聞）

中國人壽財產保險客服也提出說明，「戀愛保險」已於2017年停售，但既有保單仍可依契約正常兌現，申請期限為保單生效滿3年至10年內，經文件審核後，由理賠專員通知實際撥款或交付時間。

公開資訊顯示，「戀愛保險」為保險公司過去針對年輕族群推出的創新產品，曾一度引起話題，隨著監管趨嚴，官方明文要求不得推出缺乏實質保險利益、屬概念炒作的產品，結婚險、戀愛險等商品便陸續退出市場，成為一段特殊時期的產物。

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

