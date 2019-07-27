華聞快遞／福建上半年全省重點項目完成投資2405億元

▲福建省泉州市。（圖／CFP）

《福建》福建上半年全省重點項目完成投資2405億元

1至6月福建全省1200個在建重點項目完成投資2405.04億元（人民幣，下同），完成年度計劃的52.5%。其中農林水利完成投資86.14億元，佔54.3%；交通完成投資359.63億元，佔47.0%；能源完成投資164.29億元，佔36.7%；城建環保完成投資517.37億元，佔55.7%；工業完成投資885.89億元，佔56.2%；服務業完成投資269.00億元，佔57.3%；社會事業完成投資122.72億元，佔53.5%。（福建日報）

《浙江》上半年浙江省居民網路消費同比增長21.1%

浙江新近發布的上半年經濟成績單顯示，今年1月至6月，浙江省社會消費品零售總額12667億元，同比增長9.3%，增速高於一季度0.7個百分點，高於全國0.9個百分點。數據顯示，今年上半年，該省內居民網路消費4251億元，同比增長21.1%。（浙江日報）

《重慶》大陸國內首個！重慶5G自動駕駛公共服務平台啟用

7月26日，大陸國內首個5G自動駕駛公共服務平台暨5G自動駕駛開放道路場景示範運營基地，在重慶仙桃國際大數據谷正式啟用。據瞭解，5G自動駕駛公共服務平台是第三方公共服務平台，該平台不僅將為車企提供自動駕駛車輛開發的前期驗證，也將為社會車輛提供自動駕駛體驗空間和運營服務基地。（重慶日報）

《廣東》廣東減徵文化事業建設費 預計下半年減負約7億元

廣東省充分利用中央授權頂格減徵文化事業建設費，政策實施後，預計2019年下半年全省可為相關企業減輕負擔約7億元，2020年至2024年每年可減負約14億元。（廣州日報）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《四川》上半年我省農民人均可支配收入增9.6%

上半年四川農林牧漁業增加值1677.6億元，增長3.4%，其中第一產業增加值1631.5億元，增長3.2%；農民收入穩步增長，農民人均可支配收入7661元，增長9.6%；返鄉下鄉創業穩步推進，截至6月底建立返鄉農民工創業園376個，新增返鄉農民工2.7萬人，新增返鄉創業企業9025家，帶動11.58萬人就業。（四川日報）

《河南》農民工返鄉創業累計達137萬人

近年來，河南省真金白銀地支持農民工返鄉創業工作，截至2019年6月，全省農民工返鄉創業累計達137萬人，帶動就業855.8萬人，「輸出打工者、引回創業者、帶動就業者」的返鄉創業經濟正在興起。（人民日報）

《湖南》湖南省屬監管企業上半年盈利增長73.2%

湖南省國資委發佈數據顯示，上半年省屬監管企業經濟運行繼續保持平穩回升走勢，收入快速增長，效益大幅增加。實現收入2379.28億元，同比增長17.4%；實現盈利102.97億元，同比增長73.2%。（湖南日報）

《海南》上半年海南全省新增市場主體8.74萬戶

海南省市場監管局相關負責人26說，上半年一批批企業設立和進駐，海南市場主體規模不斷擴大，為海南經濟發展注入了新活力。該省上半年，全省新增市場主體8.74萬戶，其中新設立企業3.49萬戶。（海南日報）

▼海南夜景。（圖／記者馬叔安攝）