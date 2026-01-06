　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

涉台問題成中美博弈焦點　學者：川普對陸或轉向「消極威懾」

▲▼復旦大學國際問題研究院主辦「衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025」發布會。（圖／翻攝線上直播）

▲復旦大學國際問題研究院主辦「衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025」發布會。（圖／翻攝線上直播）

記者陳冠宇／北京報導

中美關係近來暫趨和緩，有大陸知名學者於公開活動上表示，當前中美關係的穩定是脆弱和階段性的，其中涉台問題可能成為今後一段時期雙方博弈的焦點，但是美國總統川普在台海問題上可能採取「消極威懾」，不會全方位向中國大陸加大壓力。

復旦大學國際問題研究院主辦的「衝擊與重構：復旦國際戰略報告2025」發布會5日下午舉行，並同步於線上直播。該院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯於會上提出前述觀點。

關於去（2025）年的中美關係，吳心伯認為是以激烈的交鋒開始，以軟著陸收官。他表示，當前中美關係的穩定，不是基於兩國之間達成重大共識，而是美方出於戰術性的需要，這種穩定是脆弱的和階段性的。他補充，中美雙邊關係還受到結構因素的影響，包括美國對中鷹派不願看到中美關係改善，唯恐川普政府放鬆對中壓力。

去年12月，川普政府宣布高達111億美元的對台軍售方案，金額創下歷年之最；中國大陸隨後發起嚴厲反制，對20家美國軍工企業、10名相關高管實施制裁。吳心伯認為，涉台問題有可能成為今後一段時期中美博弈的焦點。

此外，川普政府日前發布的《國家安全戰略》（NSS）文件多次提及台灣，並強調「美國與盟邦阻止任何試圖奪台行為的能力」。對於川普在印太的安全布局，吳心伯分為東、西半球進行分析，他認為，西半球是美國國家安全的第一優先，主要是從安全挑戰的迫切性來看，包括毒品等重要問題。

吳心伯續指，美國在東、西半球面臨的挑戰的基本條件和性質並不一樣，西半球的挑戰是一種非傳統安全挑戰，印太地區（東半球）更多是大國博弈，包括經濟競爭與戰略競爭等，這決定美國在兩個地區投入的資源和採用的手段不同，例如，美國在西半球世界不需要進行大量鬥爭或投入重武器裝備。

吳心伯指出，川普政府在印太地區的政策存在、政策部署、與盟友的合作，大概念上會延續拜登時期的做法，但是在台海問題上，川普對中國大陸的威懾態勢與拜登時期並不一樣。

吳心伯解釋，拜登時期是「積極威懾」，即透過軍事、外交、經濟、政治各種手段，也包括公開承諾要「保衛台灣」，甚至準備預防性戰爭；對川普來講，則可能轉向「消極威懾」，雖不希望台海發生戰爭，但不會像拜登政府一般，全方位地向中國大陸不斷加大壓力來達到威懾效果。

吳心伯接著指出，在這種情況下，美國在西半球更多的是進攻，在印太地區恐怕主要還是守勢、維持現狀的狀態。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

