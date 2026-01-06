浙江兩無人島出讓25年使用權　當島主圓夢16.9萬元起拍競價

▲浙江舟山出讓使用權的兩座海島相關位置。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江舟山於2025年12月9日釋出兩座無人島部分使用權，吸引外界關注。兩島使用權將以公開競價方式出讓，期限最長至2034年，起拍價僅3.7萬元人民幣（約16.9萬元新台幣），消息曝光後，不少網友聯想到「當島主」的生活想像，但實際使用條件與限制也隨之浮出檯面。

《新浪財經》報導，近日，浙江舟山一公眾號發文稱，大平山島、桶山島兩座無居民海島局部使用權掛牌出讓，起拍價3.7萬元（人民幣，下同）。不少網友表示：搭個小屋、養養雞釣釣魚，想想都美好。

公告內容顯示，出讓標的為大平山島與稻桶山島，位於浙江舟山岱山縣南側，皆屬於無人海島。其中，大平山島出讓用島面積為225.54平方公尺（約68.22坪），稻桶山島出讓用島面積為1355.24平方公尺（約409.96坪）。

公告指出，兩座島嶼的出讓區塊均規劃為「可再生能源用島」，未來用途限於建設自立式鐵塔、電纜、匯流站等電力附屬設施，採取輕度利用模式，以降低對海島生態環境的影響，使用年限至2034年3月7日止。

此次掛牌起始價為3.7939萬元，競價加價幅度為1萬元，競買保證金同為1萬元。舟山市公共資源交易中心岱山縣分中心一名工作人員表示，兩座無人島距離秀山島不遠，需搭船接駁登島，即便未取得使用權，民眾仍可登島進行釣魚等活動，但禁止搭建房屋，放置貨櫃屋也不被允許。

對於未來是否還會再釋出無人島供公開出讓，工作人員回應稱，「之後還會有，但仍須依照相關規劃與用途條件辦理。」