　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價再度走強，現貨黃金5日盤中急拉，重新站回4400美元關卡，中國國內金飾價格同步上漲，多家品牌足金飾品單日大漲逾20元／克（人民幣，下同），不僅創下近月新高，也讓婚慶族群、投資客與銀樓業者再度高度關注後市走向。

據《大象新聞》報導，1月5日早盤，國際金市出現明顯拉升，現貨黃金直線上漲，截至發稿，現貨黃金上漲1.59%，報4400.530美元／盎司，黃金期貨同步上漲1.55%。在國際金價強勢帶動下，中國國內金飾價格迅速跟進，出現罕見的單日大幅調漲。

▲黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

中新經緯查詢顯示，周生生足金飾品報價由前一日的1354元／克，上調至1376元／克，單日上漲22元；老廟黃金足金飾品則由1356元／克漲至1377元／克，上漲21元。多家品牌同步調價，讓不少消費者直呼「一覺醒來又變貴了」。

市場人士指出，這波單日漲幅已是近月少見的劇烈波動。若與年初約800元／克的價格相比，部分品牌年內累計漲幅已超過70%。以婚慶常見的60克「三金」計算，整體成本已由不到4萬元，攀升至8萬元以上，讓不少準新人坦言「壓力真的很大」。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲不少新人表示，因為金價導致準備婚禮用金壓力很大。（圖／CFP）

金價高漲，也讓不少婚慶族群被迫調整購金策略。有新人選擇降低克數，改買1至3克的小克重款式，或透過舊金換新方式分攤成本；也有人暫緩購買，觀望後續是否出現回檔。不過，也有消費者認為金價仍有上行空間，選擇「早買早安心」。

分析認為，這波金價上行，與多重國際因素疊加有關。一方面，地緣政治風險升溫，市場避險情緒再起，資金流向黃金等避險資產；另一方面，市場對美國聯準會後續降息預期升高，美元走勢轉弱，也推升金價表現，進而帶動中國國內金飾售價同步走高。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲不少人進店挑選金飾。（圖／CFP）

儘管價格不斷攀升，實體銀樓買氣仍未明顯降溫。多名消費者指出，「整間店都是人」、「看個首飾還要排隊」、「有的門市甚至要抽號碼牌」，顯示在通膨預期與保值心理影響下，黃金仍是許多民眾眼中的重要資產配置選項。

市場人士提醒，短期金價波動加劇，剛性需求族群可分批進場、避免追高；至於投資型買盤，則須留意國際情勢與貨幣政策變化，避免在高檔劇烈震盪中承擔過大風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

涉台問題成中美博弈焦點　學者：川普對陸或轉向「消極威懾」

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

涉台問題成中美博弈焦點　學者：川普對陸或轉向「消極威懾」

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關係

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

陸大學戀人花199元買「情侶險」　10年後結婚兌換1萬元現金

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎　醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

大陸熱門新聞

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

陸大學戀人花199元買「情侶險」 10年後結婚兌換1萬元現金

涉台問題成中美博弈焦點　學者：川普對陸或轉向「消極威懾」

陸女子懷孕每次產檢就發現多一胎 醫驚是1／1500萬「同卵四胞胎」

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎 該獎項為中國科幻小說最高榮譽

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

小寒降臨！北地冰封 陸氣象局：一年中最寒冷時段到來

陸2025車市銷售成績單曝 六大車企領銜...比亞迪穩坐龍頭

更多熱門

相關新聞

天王嫂方媛上海狂掃黃金！員工幫提3大袋戰利品

天王嫂方媛上海狂掃黃金！員工幫提3大袋戰利品

38歲大陸網紅方媛與60歲「香港天王」郭富城結婚將近8年，兩人育有3個女兒，包括8歲大女兒郭詠希、6歲二女兒郭詠萱，加上去年10月剛生下第三胎女兒郭詠心，升級一家五口。她近日造訪上海金飾店，離開時員工幫提3大袋戰利品，出手闊綽引發外界關注。

川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

川普接管委內瑞拉！黃金「亂世更漲」情緒擴散　2026上看5400美元

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

「白銀」經5年最大單日跌幅後反彈回升

「白銀」經5年最大單日跌幅後反彈回升

陸36g金手鐲一夜「跌超6700元」

陸36g金手鐲一夜「跌超6700元」

關鍵字：

黃金價格金飾婚慶購金周生生金價

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面