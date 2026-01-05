陸金飾1g漲至6167元仍吸買氣　買家嘆：現在逛店要排隊抽號碼牌

▲深圳水貝黃金市場觀望的買家。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價再度走強，現貨黃金5日盤中急拉，重新站回4400美元關卡，中國國內金飾價格同步上漲，多家品牌足金飾品單日大漲逾20元／克（人民幣，下同），不僅創下近月新高，也讓婚慶族群、投資客與銀樓業者再度高度關注後市走向。

據《大象新聞》報導，1月5日早盤，國際金市出現明顯拉升，現貨黃金直線上漲，截至發稿，現貨黃金上漲1.59%，報4400.530美元／盎司，黃金期貨同步上漲1.55%。在國際金價強勢帶動下，中國國內金飾價格迅速跟進，出現罕見的單日大幅調漲。

▲黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

中新經緯查詢顯示，周生生足金飾品報價由前一日的1354元／克，上調至1376元／克，單日上漲22元；老廟黃金足金飾品則由1356元／克漲至1377元／克，上漲21元。多家品牌同步調價，讓不少消費者直呼「一覺醒來又變貴了」。

市場人士指出，這波單日漲幅已是近月少見的劇烈波動。若與年初約800元／克的價格相比，部分品牌年內累計漲幅已超過70%。以婚慶常見的60克「三金」計算，整體成本已由不到4萬元，攀升至8萬元以上，讓不少準新人坦言「壓力真的很大」。

▲不少新人表示，因為金價導致準備婚禮用金壓力很大。（圖／CFP）

金價高漲，也讓不少婚慶族群被迫調整購金策略。有新人選擇降低克數，改買1至3克的小克重款式，或透過舊金換新方式分攤成本；也有人暫緩購買，觀望後續是否出現回檔。不過，也有消費者認為金價仍有上行空間，選擇「早買早安心」。

分析認為，這波金價上行，與多重國際因素疊加有關。一方面，地緣政治風險升溫，市場避險情緒再起，資金流向黃金等避險資產；另一方面，市場對美國聯準會後續降息預期升高，美元走勢轉弱，也推升金價表現，進而帶動中國國內金飾售價同步走高。

▲不少人進店挑選金飾。（圖／CFP）

儘管價格不斷攀升，實體銀樓買氣仍未明顯降溫。多名消費者指出，「整間店都是人」、「看個首飾還要排隊」、「有的門市甚至要抽號碼牌」，顯示在通膨預期與保值心理影響下，黃金仍是許多民眾眼中的重要資產配置選項。

市場人士提醒，短期金價波動加劇，剛性需求族群可分批進場、避免追高；至於投資型買盤，則須留意國際情勢與貨幣政策變化，避免在高檔劇烈震盪中承擔過大風險。