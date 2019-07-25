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華聞快遞／外貿發展回暖！　廣州上半年跨境電商進出口增50.4%

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▲▼廣東廣州市。（圖／CFP）

▲廣東廣州市。（圖／CFP）

《廣東》外貿發展回暖！　廣州上半年跨境電商進出口增50.4%

廣州市商務局指出，廣州今年促進外貿穩定，貿易結構進一步優化，新業態蓬勃發展。據悉，上半年外貿進出口總值達4561.4億元（人民幣，下同），比上年同期增長1.2%。據悉，廣州外貿穩中有進，將制定「外貿強市三年行動計劃」，今年上半年跨境電商已增加50.4%，下半年將進一步增強外貿發展，爭取自貿試驗區擴區。（中新社）

《廣東》深圳今年前5個月「人均減稅超過1500元人民幣」

深圳市優化稅收營商環境新聞發布會指出，深圳市稅務局今年1至5月新增減稅政策，合計減免稅額498.05億元，人均減稅超過1500元。據悉，深圳市稅務局去年制定了《國家稅務總局深圳市稅務局進一步優化稅收營商環境行動方案（2018年-2020年）》，內含108項措施，包括提高服務效率、減輕稅費負擔、優化稅後流程、規範稅收執法等4大類17方面內容；截至今年6月，已完成70項優化措施，佔比為64.8%。（中新社）

《雲南》上調退休人員基本養老金「176萬多人受惠」

據雲南省人社廳表示，雲南從今年1月1日起，調整企業和機關事業單位退休人員基本養老金，調整後退休人員基本養老金總體水平月人均增加158.59元，增幅5%，全省將有176.68萬人受惠。

《北京》北京將於2019年下半年舉辦首次世界5G大會

北京今年下半年將持續推動5G基站規劃建設，著力打造智能網聯領域新的增長點，辦好首次世界5G大會。據《關於北京市2019年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告》顯示，北京今年下半年將加強高精尖項目落地，加快建設新能源汽車、積體電路等領域重大產業項目，放大產業基金投資效果，增強產業發展後勁。（中新社）

▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

▲顧客體驗5G手機的網路速度。（圖／中新社）

《內蒙古》滿洲里口岸上半年汽車出口3.6億元

滿洲里海關25日對外消息指出，滿洲里口岸今年上半年出口汽車共692輛，年增率增加1.9%；價值3.6億元人民幣，年增率增長4.9%。滿洲里海關統計分析專家田尉認為，近年來隨著中國國內汽車市場壓力增大，自主品牌車企便加大開拓海外市場力度。（中新社）

《四川》成都推出專項產品「文創通」　 企業最高可獲1000萬人民幣貼息貸款

成都市政府新聞辦24日發布指出，成都市為支持文創產業發展推出的專項貸款產品「文創通」，該產品將為企業提供最高1000萬元的貼息貸款，以促進文創產業發展。該產品將透過「銀政」或「銀政擔」的合作模式，為單戶企業提供最高1000萬元、為企業法人或實際控制人提供最高300萬元的低成本貸款，期限均為最長3年。（中新社）

《安徽》上半年新增億元人民幣以上重大項目逾3000個

安徽省政府新聞辦25日召開的新聞發布會指出，該省2019年上半年新增億元以上重大項目達3000個，總投資近3萬億元。安徽省政府副秘書長李必方表示，今明兩年安徽在全省展開「比創新、比創業、比創造、增動能」的專項行動，透過展開高新技術企業加速成長行動、重大項目提升、創優營商環境提升行動等，優化實體經濟發展環境。（中新社）

《北京》上半年小微企業普惠性政策減稅1164億元人民幣

大陸國家稅務總局23日召開新聞發布會，公布上半年稅務部門落實減稅降費等情況，交上「2萬億元規模的減稅降費」的期中答卷。據悉，大陸全國在今年上半年已累計新增減稅降費11709億元，其中減稅達10387億元。（中新社）

▼大陸在今年上半年減稅已達10387億元人民幣。（圖／中新社）

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

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關鍵字：華聞快遞,廣東,北京,外貿,雲南,內蒙古,四川

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