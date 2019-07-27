華聞快遞／海南上半年銷售「扶貧產品」總值達5000萬人民幣

▲海南展開「線上+線下」消費扶貧。（圖／海南省／CFP）

《海南》上半年銷售「扶貧產品」總值達5000多萬人民幣

海南省消費扶貧專項工作組在今年上半年，積極創新消費扶貧模式，深入展開全省消費扶貧活動，讓「線上+線下」的消費扶貧模式逐步成熟，助力全省打贏脫貧攻堅戰、鞏固脫貧攻堅成果。據悉，截至6月30日，今年全省扶貧產品銷售金額達5033.81萬元（人民幣，下同），受益貧困戶約4.39萬戶。（中新社）

《山東》增長5.4%！山東上半年實現生產總值41823.3億元人民幣

山東省人民政府26日召開新聞發布會指出，山東省上半年全省實現生產總值41823.3億元，增長5.4%；實現進出口達9714.8億元，增長9.2%。據悉，山東省今年上半年對「一帶一路」沿線國家進出口2786.6億元，東盟、俄羅斯和印度為主要市場。（中新社）

《北京》今年1至6月大陸規模以上工業企業利潤「下降2.4%」

據國家統計局網站消息指出，大陸全國今年1－6月份中，規模以上工業企業實現利潤總額29840億元，年增率下降2.4%（按可比口徑計算，考慮統計製度規定的口徑調整、統計執法增強、剔除重複數據、企業改革剝離、四經普單位清查等因素影響），降幅比1—5月份擴大0.1個百分點。（中新社）

《福建》福建上半年累計減稅298.85億人民幣

大陸國家稅務總局福建省稅務局總經濟師鄭元芳表示，福建省1至6月累計新增減稅為278.17億元、新增降費20.68億元；而在區域分佈上，減稅降費則集中在廈門市、福州市、泉州市等中心城市，佔全省新增減稅總量的72%。（中新社）

▲福建省。（圖／CFP）

《北京》25省份公佈經濟半年報出爐！14省份GDP增速跑贏大陸全國

大陸上半年經濟成績單陸續出爐，截至7月26日，至少有25個省份公佈了2019年上半年GDP數據。從經濟總量來看，廣東、江蘇、山東繼續以明顯的優勢，位列大陸全國前三強；其中，廣東省上半年GDP總量達到50501.17億元，是上半年「5萬億GDP俱樂部」的唯一成員，位居榜首。（中新社）

《安徽》安徽在建省外投資億元以上人民幣的項目達3388個

安徽省合作交流辦公室指出，安徽今年上半年利用省外資金保持平穩增長，全省億元以上在建省外的投資項目達3388個，實際到位資金為5825.1億元，年增率增長6.8%。（中新社）

《北京》大陸上半年房地產貸款增加3.21兆人民幣

中國人民銀行26日發布數據顯示，中國上半年房地產貸款增加3.21兆元，占同期各項貸款增量的33.2%，比上年全年水平低6.7個百分點。人民銀行當日發布的金融機構貸款投向統計報告顯示，中國二季的房地產貸款增速繼續平穩回落。（中新社）

▼房地產示意圖。（圖／視覺中國）