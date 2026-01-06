陸男德國車站被打　反擊讓對方鎖骨骨折、頭破血流

▲其中一名襲擊的女子被警方帶走。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名32歲男子日前在德國慕尼黑中央火車站的地下通道遭到兩名女子攻擊，並在反擊時導致其中一名女子骨折。當地警方目前暫將男子的行為視為防衛，並將他認定為受害者。

根據陸媒《紅星新聞》報導，兩名分別為45歲和32歲的匈牙利籍女性自稱是無意間將一罐裝有啤酒的飲料罐砸中了正在下樓的32歲大陸籍男子頭部。男子上前交涉，希望兩名女子道歉，但兩女反而攻擊男子，多次揮拳及踢踹。

男子遇襲後進行了防衛，將45歲的女子推開，導致女子跌倒在地，鎖骨骨折及頭部裂傷。

男子表示，目前警方將他的行為書面認定為「防衛」，並將他認定為受害者，但官方正式認定是否為「正當防衛」的法律結果，還需要一段時間的司法流程。

男子提到，他是留學生，當天剛從柏林跨年回到慕尼黑，準備在中央火車站搭乘輕軌去朋友家慶祝新年，正在下樓梯往車站走的時，他突然感覺頭被什麼東西砸了一下，衣服也被打濕了，我低頭一看，是一個啤酒罐。

男子回憶，自己立刻抬頭，這時身邊一位老人用手指了指樓梯上方，他抬頭看到是兩名女性站在樓梯口，而這時德國鐵路安保也上前驅散兩名女子，讓她們離開車站，「當時我就覺得，這兩個女子像是故意的，我立刻追上前去，希望她們給我道歉，結果她們不道歉，還說了一大堆我聽不懂的非德語或英語的語言，然後轉身就要走。」

▼男子反擊造成對方倒地，頭破血流。（圖／翻攝微博）



據慕尼黑警方通報，兩女自稱是無意撞倒了放置在欄桿上的一罐飲料，擊中了正站在自動扶梯上的男子頭部。

男子說，當時一名女子出拳擊中他的面部，眼鏡被打落在地上，他火氣一下子就上來了，他是高度近視，眼鏡掉落後看不清楚，且手裡還提著行李，但近乎是本能驅動，一把抓住了出拳女子，將人撂倒在地，「這時候她旁邊的另一位女子也來打我，同時還來了一個應該是跟她們一伙的男子，這一男一女一邊吼叫一邊朝我衝來，我聽不懂他們在說什麼，但女子的拳頭落在我的肩上。」

撂倒女子後，男子看到對方躺在地上一動不動，像是暈了過去，「當時我也擔心了，就大喊警察，幾分鐘後，警方和鐵路保全都趕到現場。」

男子說，這時旁邊有一位當地人靠了過來，說他做得很好，並表明看見了事情發生的過程，會協助作證。同時，趕來的鐵路保全也說，「你保護了你自己，做得很好。」

警方到場後，對涉事女子及其同伴進行拍照、盤問，並有現場目擊者向警方證實全過程。鐵路保全也告訴男子，這幾個人經常這樣做。

隨後，男子跟隨警方回到警局做筆錄，警方明確詢問他是否希望報案，作為被襲擊者立案，並建議徐先生去做傷情鑒定，「那幾天是新年假期，好多醫院都沒開，只能等幾天醫院開門再去。」

據慕尼黑警方的通報，45歲女性的呼氣酒精值為2.6‰，32歲女性為1.5‰，且兩人居無定所。在完成全部刑事訴訟程序措施後，二人被釋放。

男子說，他起初擔心自己會被追責，「畢竟對方掛彩了，而且好像還暈了過去。」不過，隔天看到了警方通報，裡面對他行為的用詞是「防衛」，他才放下心來。

男子認為，這次能夠一招制敵的關鍵在於自己平時一直在健身，曾經成功減肥25公斤，常年保持鍛鍊習慣，還在武館練過幾個月的武術，目前也正在備考私人教練證，所以能在遇襲時快速反應。