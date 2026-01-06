　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男德國車站被打　反擊讓對方鎖骨骨折、頭破血流

▲▼陸男德國車站被打　反擊導致對方鎖骨骨折、頭破血流。（圖／翻攝微博）

▲其中一名襲擊的女子被警方帶走。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名32歲男子日前在德國慕尼黑中央火車站的地下通道遭到兩名女子攻擊，並在反擊時導致其中一名女子骨折。當地警方目前暫將男子的行為視為防衛，並將他認定為受害者。

根據陸媒《紅星新聞》報導，兩名分別為45歲和32歲的匈牙利籍女性自稱是無意間將一罐裝有啤酒的飲料罐砸中了正在下樓的32歲大陸籍男子頭部。男子上前交涉，希望兩名女子道歉，但兩女反而攻擊男子，多次揮拳及踢踹。

男子遇襲後進行了防衛，將45歲的女子推開，導致女子跌倒在地，鎖骨骨折及頭部裂傷。

男子表示，目前警方將他的行為書面認定為「防衛」，並將他認定為受害者，但官方正式認定是否為「正當防衛」的法律結果，還需要一段時間的司法流程。

男子提到，他是留學生，當天剛從柏林跨年回到慕尼黑，準備在中央火車站搭乘輕軌去朋友家慶祝新年，正在下樓梯往車站走的時，他突然感覺頭被什麼東西砸了一下，衣服也被打濕了，我低頭一看，是一個啤酒罐。

男子回憶，自己立刻抬頭，這時身邊一位老人用手指了指樓梯上方，他抬頭看到是兩名女性站在樓梯口，而這時德國鐵路安保也上前驅散兩名女子，讓她們離開車站，「當時我就覺得，這兩個女子像是故意的，我立刻追上前去，希望她們給我道歉，結果她們不道歉，還說了一大堆我聽不懂的非德語或英語的語言，然後轉身就要走。」

▼男子反擊造成對方倒地，頭破血流。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男德國車站被打　反擊導致對方鎖骨骨折、頭破血流。（圖／翻攝微博）

據慕尼黑警方通報，兩女自稱是無意撞倒了放置在欄桿上的一罐飲料，擊中了正站在自動扶梯上的男子頭部。

男子說，當時一名女子出拳擊中他的面部，眼鏡被打落在地上，他火氣一下子就上來了，他是高度近視，眼鏡掉落後看不清楚，且手裡還提著行李，但近乎是本能驅動，一把抓住了出拳女子，將人撂倒在地，「這時候她旁邊的另一位女子也來打我，同時還來了一個應該是跟她們一伙的男子，這一男一女一邊吼叫一邊朝我衝來，我聽不懂他們在說什麼，但女子的拳頭落在我的肩上。」

撂倒女子後，男子看到對方躺在地上一動不動，像是暈了過去，「當時我也擔心了，就大喊警察，幾分鐘後，警方和鐵路保全都趕到現場。」

男子說，這時旁邊有一位當地人靠了過來，說他做得很好，並表明看見了事情發生的過程，會協助作證。同時，趕來的鐵路保全也說，「你保護了你自己，做得很好。」

警方到場後，對涉事女子及其同伴進行拍照、盤問，並有現場目擊者向警方證實全過程。鐵路保全也告訴男子，這幾個人經常這樣做。

隨後，男子跟隨警方回到警局做筆錄，警方明確詢問他是否希望報案，作為被襲擊者立案，並建議徐先生去做傷情鑒定，「那幾天是新年假期，好多醫院都沒開，只能等幾天醫院開門再去。」

據慕尼黑警方的通報，45歲女性的呼氣酒精值為2.6‰，32歲女性為1.5‰，且兩人居無定所。在完成全部刑事訴訟程序措施後，二人被釋放。

男子說，他起初擔心自己會被追責，「畢竟對方掛彩了，而且好像還暈了過去。」不過，隔天看到了警方通報，裡面對他行為的用詞是「防衛」，他才放下心來。

男子認為，這次能夠一招制敵的關鍵在於自己平時一直在健身，曾經成功減肥25公斤，常年保持鍛鍊習慣，還在武館練過幾個月的武術，目前也正在備考私人教練證，所以能在遇襲時快速反應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手
快訊／F-16意外！失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝
馬斯克AI釀禍了　「一鍵脫衣」功能連前妻都受害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

曾被關押多日！　「柬埔寨26歲流浪網紅」2毒品陽性、小便困難

中國證監會年度任務　首重公司財務造假

中國國航擬出售國泰航空1.61%股權　強調「持續看好、支持不變」

過「油」不及！　陸女早晚「以油護膚」竟致臉脫皮如炸雞鱗片

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上　徒手攪飲料還用茶洗手

流落柬埔寨女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

石平抵台稱「證明台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

天津水上公園「醜小鴨」卡結冰湖面凍死　工作人員：已接到意見

全球首台二氧化碳發電機組投入商用　總設計師自豪：領先別人五年

林生祥歌曲在中國突遭下架 　2025年才巡演

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦：希望多為家庭想想

F-16意外！顧立雄赴空軍司令部下令救援　失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝

快訊／立德股票遭盜賣1.7億　董座、萊力前負責人移送北檢不發一語

華莎承認「對朴正民心動」　害羞：前輩真的超帥的

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

石平稱「台灣不是中國」　中國外交部：宵小狂言

拒讓「美國人」接班！中國鞋王汪海：與兒斷絕關係

三星掌門人李在鎔逛北京商場 詢問馬桶行情...帶走100隻Labubu

四戰全勝！「樊振東」留洋生涯首冠

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

更多熱門

相關新聞

耶誕大盜洗劫11億！鑽穿德國銀行金庫　破壞逾3000個保險箱

耶誕大盜洗劫11億！鑽穿德國銀行金庫　破壞逾3000個保險箱

德國北萊因－威斯特法連邦（North Rhine-Westphalia）主要城市蓋爾森基興（Gelsenkirchen）在耶誕節假期間發生重大竊案。一間儲蓄銀行金庫遭竊賊闖入，對方從停車場鑽破牆壁進入金庫，強行撬開數千個保險箱，盜走大量現金與貴重物品，初估損失至少3000萬歐元，約新台幣11億元。

人妻遭下藥性侵偷拍上網　兇手竟是老公

人妻遭下藥性侵偷拍上網　兇手竟是老公

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

德總理：若俄破壞停火　西方將「擊退」俄軍

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

關鍵字：

德國慕尼黑

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面