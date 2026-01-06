陸17歲男鑽退貨漏洞「狠賺1800萬元」　他坦承：退了1.1萬筆訂單

▲呂姓少男用多個帳號下單大量商品。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海浦東新區人民法院近日公布一起「未成年電商退貨詐騙案」的審理結果。一名17歲的呂姓少年在某化妝品網購平台訂購了11900筆訂單，並鑽漏洞大量假退貨（申請僅退款），後續將「免費商品」低價轉賣，前後一共獲利401萬元（人民幣，下同，約台幣1800萬元）。法院審理後，最終依詐騙罪判處有期徒刑6年，判決結果在網路上掀起熱議。

據《大象新聞》報導，被告呂姓少年偶然發現某化妝品電商平台存在審核漏洞，只要上傳虛假的物流單號，即可完成退貨並取得退款。掌握這一機制後，呂男透過自己帳號、親友帳號，甚至以付費方式租借帳號，大量下單高級保養品套組，再偽造退貨資訊騙取平台退款，實際商品則低價轉售至二手平台變現。

▲▼呂姓少年申請「僅退款」獲利千萬元。（圖／翻攝自微博）

調查指出，呂男前後共操作虛假退貨11900多單，涉案商品總價值約476萬元（約台幣2136萬元），轉售獲利約401萬元。相關贓款多用於購買新款手機、名牌服飾及高頻娛樂消費，並未用於學業或家庭支出。

▲▼呂姓少年一共退了11900筆訂單。（圖／翻攝自微博）

法院審理認為，呂男的行為已構成詐騙罪，且涉案金額遠超「數額特別巨大」的認定標準，依法原本可判處10年以上有期徒刑。不過，考量其犯案時尚未成年，且到案後坦承犯行、認罪認罰，家屬亦主動協助退賠200多萬元，依法予以減輕處罰，最終判處有期徒刑6年。

判決曝光後，部分網友質疑刑期「過輕」，認為涉案金額龐大，恐難以形成警惕效果；但也有法律界人士指出，該案已在依法嚴懲與未成年人保護之間取得平衡，同時也為電商平台風控漏洞敲響警鐘。