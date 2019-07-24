OL控按摩師猥褻　「連兩日都沒換人」告不成

▲OL不滿按摩師賴男趁機揉捏她的臀部，因此對按摩師控告猥褻。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名OL連續兩天都與男友到新竹一間養生按摩館按摩舒壓，OL不滿按摩師賴男趁機揉捏她的臀部，因此對按摩師控告猥褻。由於男友證稱並未收到求救訊號，監視器也未拍到猥褻畫面，再加上OL雖表示感到受騷擾，卻仍連2天前往按摩，即使店家安排同一位按摩師也未表示拒絕，因此檢方認為，OL的指述是有疑慮的，加上按摩時拉扯確有可能碰觸敏感部位，因此認定按摩師賴男犯罪嫌疑不足，做出不起訴。



OL指控，2018年7月27、28日連續2日到新竹某家養生按摩館消費，2次都是由賴姓按摩師服務，但賴男在按摩時，趁機對她的屁股摸、揉、捏。不過賴男否認對OL性騷擾，他表示，只有按壓對方的臀部上緣而已。



OL在警詢時表示，第一天被賴男按摩時，感覺到對方在摸他屁股，也向對方表明「那邊可以不用按」，不過離開的時候並沒有向店家反映，也沒跟男友說這件事。隔日他與男友在到該店消費，因為沒有指定按摩師，所以又被店家安排到賴男按摩，因為想說男友在旁，應該不會再發生，所以沒有拒絕賴男服務，沒想到，賴男又在一次用一樣的手法猥褻她。



檢察官認，依社會通念與經驗法則，OL乃智識正常且具相當社會經驗的成年人，若遭到猥褻行為，為何在第一次消費後，沒有立即向店家、朋友或家人反應；且倘若遭猥褻，身心可能俱創，難再與賴男共處一室，更會擔心賴男故技重施，勢必對他有所防備，而OL隔日又接受賴男服務，與常情不符，因此認定OL指控是有疑慮的。



而男友及另名女按摩師也證稱，房間內共有3張按摩床，雖男友與OL在同個空間，但實際上倆人相隔一張床，案發當時有4人同處一室，依常情研判賴男應不會冒著遭其他人發現的風險而猥褻林女。且OL若遭猥褻，應可向一旁的男友求救，但男友卻證稱當時沒聽到任何聲音，加上現場無監視器畫面或其他人證證明被告犯行，也難以排除按摩過程因拉引、揉捏動作，不慎碰及敏感部份的可能，導致誤認為猥褻行為，因此做出不起訴。

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