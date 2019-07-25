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「不知性侵或性愛」　又色又渣男強上未成年辯：我學歷僅國小

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▲桃園市李姓男子去年10月與前女友爭吵，扯破內褲以手指性侵得逞挨告，偵訊時竟說，「我沒用生殖器，只是用手」，桃檢2日依強制性交罪起訴。▲桃園市李姓男子去年10月與前女友爭吵，扯破內褲以手指性侵得逞挨告，偵訊時竟說，「我沒用生殖器，只是用手」，桃檢2日依強制性交罪起訴。示意圖（圖／CFP）

▲25歲的劉男將未成年少女強壓在床上對她性侵。（圖／CFP）

記者黃苑瑜／桃園報導

桃園一名25歲的劉姓男子在住處強壓未成年女友，僅管對方狂喊「不要」，仍強脫她衣物、用嘴咬她左手掌，再強行性交，少女嚇的隔天向母親哭訴並報案處理；桃園地檢署依強制性交罪將劉男起訴。桃園地院認為，劉男故意對少女犯強制性交罪，依兒福法規定加重其刑，判他3年6月徒刑。劉男不服上訴，經高院審理維持原判決，駁回其上訴。

判決指出，劉男與少女認識僅一星期，於2015年3月26日開始交往，而當時少女年僅16歲就讀高二。2016年8月19日，劉男到學校找少女，隨後買了麥當勞回到住處說「想要發生性行為」，但遭少女回絕「不要」，劉男仍強行將她壓制在床把衣服脫掉，直接將生殖器插入她下體性侵得逞。事後劉男向少女道歉並送她回家，卻在下車時撂下狠話「我是為了要報復妳，才這樣子做」。

對此劉男向警方否認有強制性交，「我當時以為她說不要，只是情侶間打情罵俏，不是真的表示拒絕。」他還說，自己只有國小畢業，認為「性侵」與「性行為」意思一樣，所以警詢時不知道怎麼回答，只好都答「是」，後來才知道講錯了。

警詢時，劉男稱知道違反他人意願而性交是違法的，但不知道不能和「未成年」發生性行為。而他當時有問少女意願，對方明確表示「不要」，仍強行脫掉少女衣褲。

高院審理認為，劉男為了滿足性慾性侵少女，完全不尊重對方性自主權，應予受罰。少女也在庭上表示，希望對劉男刑度判重一點，「以後好好做人」；而少女的母親也說劉男的行為太差勁了。高院認為劉男上訴沒有正當理由，因此維持一審原判3年6月徒刑。

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關鍵字：桃園,性侵,少女,未成年,性交,強壓,國小畢業

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