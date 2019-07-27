見穿裙妹走過！19歲男起邪念...一路尾隨入暗巷　伸手摀嘴「撲倒強O」

▲19歲男見到穿著裙子的女性竟尾隨對方「襲陰」。（示意圖／免費圖庫pakutaso，與本案當事者無關）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名19歲陳姓男子在淡水見到一名穿裙的年輕女性雯雯（化名），竟起邪念，尾隨對方進入巷弄後，將雯雯狠推在地，掀裙撫摸她的大腿、下體，所幸雯雯使盡全力掙脫了陳男的魔掌，報警處理。士林地方法院依強制猥褻罪判陳男有期徒刑7月，可上訴。

根據判決書，陳男2019年2月23日深夜見到獨自步行在新北市淡水區沙崙路上的雯雯，竟一路尾隨對方進入附近的巷子，出手用力摀住雯雯的嘴巴，再將她強行推倒在地，掀開雯雯的裙子，狂摸她的右大腿、臀部、陰部。受到襲擊的雯雯死命掙扎，事後報警處理。

法院調查後發現，陳男少年時就有違反法律或社會道德的行為，如今又趁著雯雯行經偏僻巷弄之際猥褻得逞，欠缺尊重他人身體自主權之守法觀念，不僅讓雯雯身心受創，也對社會風俗、治安帶來重大影響，審酌陳男才剛滿19歲，犯後坦承犯行，決定依強制猥褻罪判他有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

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