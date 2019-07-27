半年換4工作！10K妻家事擺爛「伸手要遊韓旅費」　30K男嘆：假日還唱歌看電影

▲婚後老婆心態大轉變。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友去年結婚，原以為展開美好新生活，沒想到半年內老婆狂換4份工作，現職薪水才1萬出頭，而且回家就是看劇滑手機，根本不做家事；誇張的是，明明兩人薪水都不高，但對方花錢完全不懂節制，每天喝手搖飲，假日唱歌、看電影，最近妻子想飛韓國玩，甚至要求他支付一半的旅費。

男網友在論壇「mobile01」訴苦，今年28歲的他，和老婆交往3年後結婚，對方是他第一任女友，所以他內心有著莫名的責任感，而當初他們倆也懷抱夢想，說好要一起努力打拚。

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▲妻子上半天班，回家就是追劇滑手機。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

沒想到，妻子婚後工作的意願明顯降低，不僅半年內換了4份工作，現職還是她媽媽幫忙找的，每個月薪水1萬多，他說道，「每天工作早上8點到12點，然後回家就是看電視、滑手機、看連續劇，家事還要我處理。我每天晚上7點下班，還得幫她帶晚餐回家，錢都我來存，她的薪水全部拿來買她想要的東西。」

男網友感嘆，他的薪水也才3萬，平常早餐沒在吃，連飲料都捨不得喝；而老婆天天一杯珍奶，放假要唱歌看電影，這陣子還想去韓國玩，要他幫忙分攤旅費，「真的不知道該怎麼辦，誰能幫幫我，真心覺得自己很廢物，為什麼當初會為了莫名其妙的責任感就結婚了。」

▲原po心裡很苦。（圖／翻攝自mobile01）

網友們看完他的慘烈遭遇，紛紛留言建議，「沒小孩子就快逃，逃就對了」、「再溝通幾次看看，但是先避孕，不然有小孩牽扯不清，如果狀況無法改善又堅持在一起，久了要是有外力介入就很難看了，真不行就離婚，錢各用各的...沒錢她自己會有壓力」、「這種就是好吃懶做型，不是有錢人還想做少奶奶，不想工作也不想做家事，大聲罵下去就對了，沒小孩大不了就是離婚，或許對雙方都好」、「不想工作就算了，家事也不做，跟她攤牌...不改善就放生吧」。

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