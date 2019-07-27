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撿到「一條BRA奶超開」！單純弟生問號：誰會穿那麼長　真相一爆…千人笑瘋

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▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲原PO好奇問，誰會穿這麼長的內衣。（圖／爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

女孩子的內衣總能引起種種遐想，尤其現在還有各種設計，功能還不太一樣，像是平口、美背等等。一名男網友貼出照片，表示他曬衣服時，找到一件奇葩的內衣，忍不住PO上網問「到底誰會穿那麼長的內衣？」沒想到看到照片後，其他人秒噴笑，「你還太嫩了」、「一定沒交過女朋友」、「看來樓主經驗不夠呀！」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見床上放著一件內衣，不過因為形狀不同於一般後扣式胸罩，讓原PO在文中疑惑又好奇地發問，「曬個衣服也能找到那麼奇葩的內衣，到底誰會穿那麼長的內衣？這到底幾Cup？」

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看看照片，這件內衣的風格相當氣質典雅，整體是鵝黃色的，上面還縫上蕾絲花紋布，但仔細看了一下，會發現罩住兩邊胸部的兩塊罩杯雖然分別有肩帶，但不像後扣式內衣，兩個罩杯不僅沒有連在一起，距離可以說是相當遠，兩塊罩杯中間則有一條很長的背片連結。

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▲▼ 。（圖／爆廢公社）

▲這個……是前扣式內衣啦 XD（圖／爆廢公社）

照片中，內衣被展開、平放在床上，床邊還站了一個人，若以人做比例尺，這條背片甚至比人微張開的雙腳寬度還要長一點。看到這樣的內衣，讓原PO是一頭霧水，覺得怎麼會有人「兩胸」間這麼寬，而且如果內衣穿「這麼大件」，到底會是幾罩杯。

看到原PO的疑惑後，許多網友忍不住笑瘋，因為這件內衣會這～～～麼長的原因，不是因為穿的人胸懷寬如海，或是雙乳分很開，而是這件內衣根本是「前扣式內衣」。就有人留言吐槽，「具經驗判斷……樓主應該還是在室」、「不要輕易透露你單身沒經驗」、「一篇文透露自己單身系列」、「樓主應該是沒解過前扣式內衣。」

其他人則紛紛開玩笑說，「憑實力單身的」、「我嘴角不爭氣的上揚了」、「其實是投石帶……版主誤會了」、「這個明明是口罩」、「白癡喔，這是護膝」、「這是專釣老司機文嗎」、「根據我穿了40年的經驗，目測應該是36C，普遍的尺寸」、「這個左奶到右奶的距離可能要坐計程車跳兩次錶才到的了。」

不少女網友則是留言透露前扣式內衣的好處，「樓主一定不知道這內衣多方便」、「這是前扣式的，比較方便女生自己穿」、「前扣效果：更集中，聚攏，猶如捧在手心的呵護！創造深溝、圓澎的視覺。」

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關鍵字：內衣,罩杯,胸罩,爆廢公社

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