台中地院前爆衝突！美籍男檢舉違停「遭亮刀恐嚇」

▲台中地院前爆衝突，男子亮刀恐嚇美籍男。（圖／翻攝Threads）



記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市西區13日下午發生一起持刀糾紛案，起因為停車問題引發行人與駕駛衝突，警方獲報趕抵後依法處置，將涉案男子依恐嚇罪逮捕送辦，另名行人則涉及公然侮辱，案件已一併移送檢方偵辦。

停車糾紛引爆衝突

台中市警察局第一分局13日下午3點50分接獲報案，指西區自由路一段（台中地院前）發生民眾糾紛。警方到場時，現場已無衝突情形，經了解，28歲林姓男子將自小客車停放在行人穿越道上，引起美國籍35歲黃姓行人不滿，欲以手機拍攝檢舉，雙方因此爆發爭執。

男子持刀拉扯涉恐嚇

警方指出，衝突過程中，林男疑似手持刀械，並有拉扯黃男衣領等行為，致黃男心生恐懼，提出恐嚇告訴；而林男則指控黃男對其出現不當言詞，提出公然侮辱告訴。警方到場後，依恐嚇罪將林男以準現行犯身分逮捕，移送台中地檢署偵辦，黃男涉犯公然侮辱部分亦併案處理。

警方籲理性處理爭端

第一分局強調，警方將依法嚴辦任何違法行為，並呼籲民眾遇到爭執時應保持冷靜，透過合法管道處理，避免衝突升高影響公共秩序。警方也將持續加強巡邏，維護轄區治安與市民安全。