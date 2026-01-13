　
社會 社會焦點 保障人權

台中地院前爆衝突！美籍男檢舉違停「遭亮刀恐嚇」

▲▼。（圖／翻攝Threads）

▲台中地院前爆衝突，男子亮刀恐嚇美籍男。（圖／翻攝Threads）

記者鄧木卿、柯振中／台中報導

台中市西區13日下午發生一起持刀糾紛案，起因為停車問題引發行人與駕駛衝突，警方獲報趕抵後依法處置，將涉案男子依恐嚇罪逮捕送辦，另名行人則涉及公然侮辱，案件已一併移送檢方偵辦。

停車糾紛引爆衝突

台中市警察局第一分局13日下午3點50分接獲報案，指西區自由路一段（台中地院前）發生民眾糾紛。警方到場時，現場已無衝突情形，經了解，28歲林姓男子將自小客車停放在行人穿越道上，引起美國籍35歲黃姓行人不滿，欲以手機拍攝檢舉，雙方因此爆發爭執。

▲台中地院前爆衝突。（圖／翻攝Threads）

▲台中地院前爆衝突，男子亮刀恐嚇美籍男。（圖／翻攝Threads）

男子持刀拉扯涉恐嚇

警方指出，衝突過程中，林男疑似手持刀械，並有拉扯黃男衣領等行為，致黃男心生恐懼，提出恐嚇告訴；而林男則指控黃男對其出現不當言詞，提出公然侮辱告訴。警方到場後，依恐嚇罪將林男以準現行犯身分逮捕，移送台中地檢署偵辦，黃男涉犯公然侮辱部分亦併案處理。

警方籲理性處理爭端

第一分局強調，警方將依法嚴辦任何違法行為，並呼籲民眾遇到爭執時應保持冷靜，透過合法管道處理，避免衝突升高影響公共秩序。警方也將持續加強巡邏，維護轄區治安與市民安全。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

台中市太平區知名雙語私立哈佛幼兒園2024年驚傳不當管教事件，有家長發現孩子在園內遭到多名教職人員暴力對待，手段包括拖行、吊舉，甚至拿頭部撞擊地板，家長怒向台中市政府教育局提出通報；近期調查結束，教育局確認該園一名教保員及一名外籍老師確實存在「非屬情節重大」之不當管教及不當對待行為，最高重罰6萬元。

台中最大年貨展來了！百工百業博覽會1/16開幕

台中最大年貨展來了！百工百業博覽會1/16開幕

花錢買韓國海苔「鎘超標48倍」家長崩潰

花錢買韓國海苔「鎘超標48倍」家長崩潰

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺棺槓建商：吃人夠夠！

怪手偷拆百年「敦煌堂」　地主擺棺槓建商：吃人夠夠！

色軍人賣片給創意私房　創「炮兵團」分享未成年性影像

色軍人賣片給創意私房　創「炮兵團」分享未成年性影像

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

