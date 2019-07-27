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1個人住院！佛心低收嬤「你像我孫子」暖買飯　他心疼求婉拒法…網1招雙贏

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO遇到佛心阿嬤幫買便當。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我蜂窩性感染住院，我一個人開刀」，一名男網友說自己無法走路，沒想到隔壁床的阿嬤先是問他餓不餓，接著就買來雞翅跟便當，他本來想拿錢給對方被婉拒，「阿嬤說我像自己的孫子一樣」。原PO透露，因為阿嬤長時間在醫院照顧兒子，又是低收入戶，讓他相當心疼，「我要怎麼開口跟阿嬤說不用買我的份？」

這位男網友在臉書《爆廢公社》表示，他因為蜂窩性組織炎住院，是一個人開刀，開完無法走路，隔壁床病人的阿嬤看到後，就過來關心他餓不餓，原PO則是委婉地說「不餓，謝謝妳阿嬤。」沒想到對方還是買來雞翅，沒多久後還帶回來一個便當，要他餓了趕快吃。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO開刀，無法下床走路。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO見狀，就拿錢給阿嬤，卻被退回來，讓他相當心疼，接著透露阿嬤的情形，「阿嬤說像自己的孫子一樣，我要怎麼開口跟阿嬤說不用買我的份？阿嬤在醫院照顧自己兒子，好幾年了，快10年了，阿嬤低收入戶。」

看到貼文後，其他網友紛紛建議，「其實多陪阿嬤聊天就是最好的感謝」、「下次請阿嬤吃飯啊」、「等你好了，換你幫助阿嬤……或是包個大紅包給阿嬤也可以」、「多陪陪阿嬤聊天，另類的回饋與關心」、「如果出院了也要記得回醫院看她陪她，不要時間久就忘了，有電話用電話問候，老人家也開心。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲隔壁床阿嬤幫忙買了一個烤魚便當。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有人表示，「吃光光然後跟阿嬤說好好吃，就是對她最好的回報」、「可以跟阿嬤說，這次妳請，明天換我叫便當請，互相。」有過來人也留言，「前幾天我女兒在兒童病房住院，隔壁床的阿罵也超好，一直來關心我女兒，半夜還來蓋被子，無法拒絕就接受人家的好意，然後再幫助阿罵或多陪她聊天。」

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關鍵字：住院,開刀,阿嬤,便當,爆廢公社

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