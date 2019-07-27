國一女遭學長性侵！老師欲隱瞞「給避孕丸」害血崩　網怒：出事你負責？

▲ 泰國校園發生男學長性侵女學妹事件。（圖／pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

泰國東北部呵叻府（Khorat ）一所學校爆發男學生性侵女同學事件。一名國一女學生遭同校三年級學長誘拐到廁所性侵，沒想到老師為了隱瞞此事，竟逼女學生吃下事後避孕丸，導致女學生嚴重出血，被緊急送往醫院。

據Sanook報導，學校主任25日表示，該事件發生在6月11日晚間，當晚許多學生和老師都已經回家，只剩下一些學生還在學校，直到隔天，他才從班主任口中得知，有男學生和女學生曾一起進入廁所，他曾致電向兩名學生詢問，但他們表示只有碰觸身體而已，沒有進一步的行為。學校和女學生家長得知此事後，紛紛口頭警告雙方別亂來。

▲女學生吃了事後避孕丸後大量出血。（示意圖／pixabay）

只是經過一周後，女學生家長發現女兒和學長還有在聯絡，於是要求校方處理，當時校方也在家長面前致電警告男學生。沒想到，後來發現女兒與學長的聊天紀錄中，竟然有發生性關係的訊息，因此氣得報警處理，同時要求校方承擔責任，並向男學生求償泰銖6萬（約6.02萬新台幣），但因為男學生家裡貧困，沒有足夠的錢，所以只賠償泰銖2萬元（約新台幣2.01萬元）。

據悉，當地教育區辦公室已經命令學校成立調查委員會，進一步調查真相，同時，當地學生援助中心委員會也已經前往協助受影響的學生們。此外，從最初的調查報告得知，當時學校主任致電給2名學生時，他們都沒有承認有強姦事件，直到後來進一步調查後，學生們才承認有強姦，學校主任也是近期才得知此事。目前案情正在進行調查中。

事件曝光後，許多網友怒噴老師的隱瞞行為，還有校方惡質的處理方式，「出事老師負責嗎？」「竟然幫忙隱瞞此事，如果女學生出事怎麼辦」、「完全沒想到後果」、「都不說清楚狀況，只想著隱瞞此事」。也有網友認為，過不久學校應該會使出「絕招」，「直接解雇處理這事的老師，來獲得家長們的信任」。