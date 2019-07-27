說3次塔拉克…馬來西亞前國王「立即掰了」辣模妻　伊斯蘭教最嚴重離婚！

▲馬來西亞前國王蘇丹穆罕默德五世與辣模妻子沃沃迪娜半年閃電離婚。（圖／翻攝自IG）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞前國王蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）與模特兒妻子沃沃迪娜（Oksana Voevodina）於7月1日離婚，據悉，穆罕默德五世是透過「說3次塔拉克（talaq）」就能離婚的方式，這也是伊斯蘭教中最嚴重、不可逆轉的離婚形式。

綜合外媒報導，在傳統伊斯蘭教法律中，穆斯林男子只要簡單說出3次塔拉克，就能夠「立即」與妻子離婚，這是伊斯蘭教中最嚴重、最不可逆轉的離婚形式。該作法保證穆斯林男子能夠在沒有任何法律訴訟的情況下拋棄妻子，雖然不需要任何書面資料，但要至少有2名證人在場。

不過此作法因為侵犯妻子權力因此在大多數國家違法，只是目前法律仍保障穆斯林在婚姻、離婚方面遵循自己的宗教教義。即使等待政府離婚法令需要半年時間，但若違反立即離婚裁決的人，恐怕會被判入獄3年。

報導指出，穆罕默德五世正是以「說3次塔拉克」的方式與沃沃迪娜離婚。代表穆罕默德五世的新加坡律師指出，離婚主因是「目前沒有任何客觀證據能夠證明兒子的親生父親」，因此2人在7月初正式離婚。

對此，沃沃迪娜則在Instagram公開自己抱著兒子的照片，一邊質疑離婚是否有效，一邊強調自己「無法抗拒流淚」。沃沃迪娜另外也感謝所有馬來西亞人民，願意接受一個來自外國的女人在不同文化下成長，「我為在我孩子身上流動的馬來西亞血液而自豪」。