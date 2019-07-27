　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

說3次塔拉克…馬來西亞前國王「立即掰了」辣模妻　伊斯蘭教最嚴重離婚！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 去年11月嫁給馬來西亞前最高元首、蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）的俄羅斯名模沃沃迪娜（Oksana Voevodina）開IG帳號，證實兒子已於5月21日出生。（圖／翻攝自IG）

▲馬來西亞前國王蘇丹穆罕默德五世與辣模妻子沃沃迪娜半年閃電離婚。（圖／翻攝自IG）

記者林瑩真／綜合外電報導

馬來西亞前國王蘇丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）與模特兒妻子沃沃迪娜（Oksana Voevodina）於7月1日離婚，據悉，穆罕默德五世是透過「說3次塔拉克（talaq）」就能離婚的方式，這也是伊斯蘭教中最嚴重、不可逆轉的離婚形式。

綜合外媒報導，在傳統伊斯蘭教法律中，穆斯林男子只要簡單說出3次塔拉克，就能夠「立即」與妻子離婚，這是伊斯蘭教中最嚴重、最不可逆轉的離婚形式。該作法保證穆斯林男子能夠在沒有任何法律訴訟的情況下拋棄妻子，雖然不需要任何書面資料，但要至少有2名證人在場。

不過此作法因為侵犯妻子權力因此在大多數國家違法，只是目前法律仍保障穆斯林在婚姻、離婚方面遵循自己的宗教教義。即使等待政府離婚法令需要半年時間，但若違反立即離婚裁決的人，恐怕會被判入獄3年。

報導指出，穆罕默德五世正是以「說3次塔拉克」的方式與沃沃迪娜離婚。代表穆罕默德五世的新加坡律師指出，離婚主因是「目前沒有任何客觀證據能夠證明兒子的親生父親」，因此2人在7月初正式離婚。

對此，沃沃迪娜則在Instagram公開自己抱著兒子的照片，一邊質疑離婚是否有效，一邊強調自己「無法抗拒流淚」。沃沃迪娜另外也感謝所有馬來西亞人民，願意接受一個來自外國的女人在不同文化下成長，「我為在我孩子身上流動的馬來西亞血液而自豪」。

ET快訊
全家花95元一看發票6碼大哭「1萬飛了」　長髮妹嘆：沒事不要
LIVE／挺韓餐會席開40桌　韓粉揮國旗喊「韓國瑜凍蒜」
韓粉不怕告！繼續恐嚇罷韓正妹：讓妳嚐硫酸滋味
畫面曝光！一家3口趕考試搭小黃「路口高速碰撞」　媽媽不治身亡

關鍵字：馬來西亞,Sultan Muhammad V,Oksana Voevodina,talaq,離婚,東南亞要聞,大馬要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

說3次塔拉克…馬來西亞前國王「立即掰了」辣模妻　伊斯蘭教最嚴重離婚！

國一女遭學長性侵！老師欲隱瞞「給避孕丸」害血崩　網怒：出事你負責？

川普熱線「狂賀強生當選」　秒開啟商業模式…美英自由貿易協定首談！

最高法院裁定：川普政府可挪用25億美元國防經費　建設邊境圍牆

香港年輕人「爭取民主自由」只剩28年　CNN：機會只會越來越少！

颱風「百合」登陸日本三重縣　恐有雷雨「24小時逾200毫米」

快訊／菲律賓北方5.9地震…凌晨還有5.4地震　8死60傷建築物倒塌

南韓光州酒吧凌晨突倒塌　釀2死多人傷「含游泳世錦賽選手」

姊妹花「跟爸媽借2億」創業：沒覺得不安！　夜店風健身房2019登陸台北

法徵「數位服務稅」衝擊美企　川普暗示下個戰場：美國紅酒比法國好

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

不死心！檢舉達人追7KM竟0違規 蹲點她家門...等妳外出「繼續拍」

說3次塔拉克…馬來西亞前國王「立即掰了」辣模妻　伊斯蘭教最嚴重離婚！

國一女遭學長性侵！老師欲隱瞞「給避孕丸」害血崩　網怒：出事你負責？

川普熱線「狂賀強生當選」　秒開啟商業模式…美英自由貿易協定首談！

最高法院裁定：川普政府可挪用25億美元國防經費　建設邊境圍牆

香港年輕人「爭取民主自由」只剩28年　CNN：機會只會越來越少！

颱風「百合」登陸日本三重縣　恐有雷雨「24小時逾200毫米」

快訊／菲律賓北方5.9地震…凌晨還有5.4地震　8死60傷建築物倒塌

南韓光州酒吧凌晨突倒塌　釀2死多人傷「含游泳世錦賽選手」

姊妹花「跟爸媽借2億」創業：沒覺得不安！　夜店風健身房2019登陸台北

法徵「數位服務稅」衝擊美企　川普暗示下個戰場：美國紅酒比法國好

綠島港區客輪失去動力！　200多人「卡在海上」拖帶出港

卡特希望能回暴龍結束生涯　但仍要看球隊需求

前軍醫局副局長與愛妻陪女兒赴試　「高速碰撞」妻子當場身亡

體貼新手媽媽辛勞　鎮瀾宮免費送媽祖奶嘴

放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保課

雲林六房媽神威顯赫　柯文哲「前腳走」蔡英文「後腳到」

換新機考驗品牌忠誠度　引來iPhone用戶抱怨忠誠度非「滿意度」

紅襪貝茲三響灌5打點痛宰洋基　史上首次連4天三響砲

台中哥年領百萬！台北公司挖角…年薪+20萬　他問「該舉家搬遷嗎」網勸翻

2019第5屆U-12世界盃棒球錦標賽台南開戰　黃偉哲邀請國人為中華小將加油

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

水上樂園染食腦蟲　返家14天死..

獨居女餓到脫水　警在住家旁挖出..

美墨邊境前被攔下　母親攜子哭了

遭打300拳昏迷　1周2拳手因..

姊妹花「跟爸媽借2億」創業：沒..

巴西哥「公主抱嬌妻」狂奔進急診..

不忍老公太辛苦！孕妻揪閨蜜當小..

替GG打分數　美女網紅月賺38..

川普施壓WTO：90天內取消「..

他百米高空彈跳腳踝繩鬆脫　「瞬..

體驗「海娜紋身」她整隻左手潰爛

金色假髮女殺手中餐館開槍斃二人

南韓酒吧倒塌　釀2死多人傷

更多熱門

相關新聞

國一女遭學長性侵　老師給避孕丸

泰國東北部呵叻府（Khorat ）一所學校爆發男學生性侵女同學事件。一名國一女學生遭同校三年級學長誘拐到廁所性侵，沒想到老師為了隱瞞此事，竟逼女學生吃下事後避孕丸，導致女學生嚴重出血，被緊急送往醫院。

菲律賓北方5.9地震　8死60傷建築物倒塌

好奇法鬥開櫃子　秒變綠巨汪浩克

馬來西亞首相接棒的「變數」

卡車撞圍觀車禍群眾　一人正走路去葬禮

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

林志玲婚後分居兩地　AKIRA深夜喝酒談心

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

男偶像疑失手上傳接吻照！

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

獨／友人證實：Lulu、阿達4年情斷！

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面